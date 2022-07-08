Tử vi cuối tuần, chủ nhật ngày 10/7: Thần May Mắn chỉ lối 3 con giáp đến kho vàng, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa, gặt hái được thành công

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 10:22

Những con giáp dưới đây luôn suôn sẻ, khi gặp khó khăn , thường được quý nhân ra tay giúp đỡ.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Họ không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân. Vận thế của người tuổi Hợi rất tốt, thường được quý nhân ra tay giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần.

Tử vi cuối tuần cho thấy, tuổi Hợi sẽ thu về được nhiều tài lộc nhờ vào may mắn từ trời xanh ban cho không những tài vận đại hồng phát, mà vận thế cũng khởi sắc mạnh mẽ. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời, vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định.

Tử vi cuối tuần, chủ nhật ngày 10/7: Thần May Mắn chỉ lối 3 con giáp đến kho vàng, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa, gặt hái được thành công - Ảnh 1
Tử vi cuối tuần cho thấy, tuổi Hợi sẽ thu về được nhiều tài lộc nhờ vào may mắn từ trời xanh ban cho không những tài vận đại hồng phát, mà vận thế cũng khởi sắc mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là người tích cực, cởi mở, bạn bè nhiều, luôn tạo dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Do có quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên vào ngày cuối tuần này những điều may mắn sẽ liên tiếp đến với con giáp tuổi Thân.

Cũng nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh mà tuổi Thân có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong tuần tới. Con giáp này sẽ có được khoản thu lớn từ nguồn thu phụ bên ngoài, bên cạnh đó, thì nguồn thu chính từ lương vẫn ổn định. 

Tử vi cuối tuần, chủ nhật ngày 10/7: Thần May Mắn chỉ lối 3 con giáp đến kho vàng, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa, gặt hái được thành công - Ảnh 2
Do có quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên vào ngày cuối tuần này những điều may mắn sẽ liên tiếp đến với con giáp tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân. Ngoài ra, nhờ quý nhân dìu dắt tuổi Mùi nên vận trình khởi sắc cho công việc, sự nghiệp ngày càng phát triển.

Trong khoảng thời gian này, công việc của người tuổi Mùi rất suôn sẻ, công việc tốt giúp cho thu nhập gia tăng, không những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng rất dồi dào.

Tử vi cuối tuần, chủ nhật ngày 10/7: Thần May Mắn chỉ lối 3 con giáp đến kho vàng, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa, gặt hái được thành công - Ảnh 3
Trong khoảng thời gian này, công việc của người tuổi Mùi rất suôn sẻ, công việc tốt giúp cho thu nhập gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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