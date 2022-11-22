Đúng 16h chiều ngày 23/11: Trời quang xuất hiện cầu vồng, 3 con giáp PHÚC KHÍ tựa biển Đông, may mắn tìm thấy lối đi riêng, sự nghiệp phát triển thăng hoa đến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 09:00

Trong lúc này có 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài nên vận trình sẽ khởi sắc rực rỡ, tài lộc tới tấp, dự báo quãng thời gian sự nghiệp đại cát đại lợi.

 

Tuổi Thìn 

Người tuổi Rồng ăn nói dễ nghe, lịch sự, nền nã nên được nhiều người yêu quý. Con giáp này tự tin vào bản thân, không ngừng cố gắng và có tinh thần cầu tiến. Bản thân họ luôn tìm kiếm các cơ hội dành cho bản thân mình. Trong thời điểm này, nhiều cơ may trong công việc đến với người tuổi Thìn. Có thể, họ sẽ nhận được một công việc bán thời gian, việc làm thêm mới.

Đúng 16h chiều ngày 23/11: Trời quang xuất hiện cầu vồng, 3 con giáp PHÚC KHÍ tựa biển Đông, may mắn tìm thấy lối đi riêng, sự nghiệp phát triển thăng hoa đến bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng tốt, gặp được đối tác tin cậy. Những người thuộc con giáp này làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán được giá, có vụ mùa bội thu. Con giáp tuổi Thìn làm việc chăm chỉ nên cũng nhận được thành quả xứng đáng. gười làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem may mắn đến cho những người xung quanh, giúp cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng.

Đúng 16h chiều ngày 23/11: Trời quang xuất hiện cầu vồng, 3 con giáp PHÚC KHÍ tựa biển Đông, may mắn tìm thấy lối đi riêng, sự nghiệp phát triển thăng hoa đến bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, đây là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi vì họ sẽ kiếm tiền nhanh hơn bất kỳ tháng nào trước đây, và do đó, sẽ tích lũy được 1 số vốn đáng nể vào dịp cuối năm. Đây cũng là lúc tuổi Hợi nên thực hiện những kế hoạch và dự án đầu tư quan trọng, vì khả năng thành công là rất cao.

Tuổi Tuất

Trong công việc, tuổi Tuất vốn là một người luôn tận tâm, hết lòng vì sứ mệnh và nhiệm vụ của mình. Lúc này tài khí của người tuổi Tuất càng thêm phần khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm.

Đây là dịp để bản mệnh thu hồi lại số tiền đã chi ra hoặc làm ăn thua lỗ trong suốt thời gian qua. Mặc dù phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng chính tài năng và sự nỗ lực của mình, người tuổi Tuất nhanh chóng khẳng định vị thế, kiếm tiền như hái, càng làm càng thành công, có nhiều nguồn thu nhập thụ động.

Đúng 16h chiều ngày 23/11: Trời quang xuất hiện cầu vồng, 3 con giáp PHÚC KHÍ tựa biển Đông, may mắn tìm thấy lối đi riêng, sự nghiệp phát triển thăng hoa đến bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là bản mệnh cần xác định đúng mục tiêu và kiên trì theo đuổi. Chớ làm việc tùy hứng để rồi người nhà, người thân phải gánh chịu hoặc khắc phục hậu quả cho bạn. Mặc dù được hưởng tài khí của Thần Tài, thế nhưng có biết tận dụng đúng cách và hiệu quả hay không?

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Khéo ăn khóe nói được lộc đầy nhà, 3 con giáp kéo được Thần Tài đến vào 9h sáng ngày 22/11: Kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, tiền vào tới tấp, khách vào nườm nượp

Khéo ăn khóe nói được lộc đầy nhà, 3 con giáp kéo được Thần Tài đến vào 9h sáng ngày 22/11: Kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, tiền vào tới tấp, khách vào nườm nượp

Từ khung giờ này, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên, đón niềm vui lớn.

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