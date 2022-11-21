Khéo ăn khóe nói được lộc đầy nhà, 3 con giáp kéo được Thần Tài đến vào 9h sáng ngày 22/11: Kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, tiền vào tới tấp, khách vào nườm nượp

Tuổi Mùi

Từ khung giờ này, những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội lớn để bù đắp những thiếu sót trong quá khứ. Người tuổi Mùi có nhiều tham vọng, làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc, được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, khó khăn biến thành cơ hội, gặp phúc lành sẽ mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.Lúc này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội liên tục để kiếm tiền trong tương lai, cũng có một phần của cải đến cửa, và may mắn không thể ngăn cản.

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Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Đa số người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, họ là người tham vọng và không muốn mình thua thiệt bất cứ ai.