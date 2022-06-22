Đúng 16 giờ ngày 23/6, RƯƠNG VÀNG RƯƠNG BẠC mở ra, 3 con giáp này thu nhập bạc tỷ, của cải bạt ngàn, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 16:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 16 giờ ngày 23/6, 3 con giáp này vượng vận quý nhân, tài lộc thăng hoa, tiền của bạt ngàn, vận trình hanh thông, công danh thăng tiến.

Tuổi Sửu

Đúng 16 giờ ngày 23/6, người tuổi Sửu do được quý nhân nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên dù có bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường thì vẫn bình an vô sự, tình tiền viên mãn. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng có tiền chất từng đống, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Khổ tận cam lai, chỉ cần chớp lấy thời cơ Sửu sẽ một bước đổi đời, công thành danh toại. Nếu đang gặp khúc mắc trong công việc con giáp may mắn này cũng đừng nản lòng bởi cơ hội phú quý phát tài, ăn nên làm ra đang chờ Sửu trước cửa.

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Đúng 16 giờ ngày 23/6, người tuổi Sửu do được quý nhân nâng đỡ, cát tinh soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 16 giờ ngày 23/6, tuổi Thân là một trong số những con giáp may mắn phát tài, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

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Đúng 16 giờ ngày 23/6, tuổi Thân là một trong số những con giáp may mắn phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, khả năng giao tiếp linh hoạt và biết đối nhân xử thế. Họ tài năng, giỏi giang và cũng giàu tham vọng. Người tuổi này phúc khí tràn đầy, thường được quý nhân phù trợ. Quý nhân sẽ giúp đỡ họ lúc khó khăn và trao cho họ cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Đúng 16 giờ ngày 23/6, người tuổi Tỵ được dự đoán sẽ làm ăn phát tài. Những người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được đối tác tin cậy và có cơ hội mở rộng sự nghiệp kinh doanh. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có cơ hội tìm hiểu cây trồng, vật nuôi mới. Người tuổi Tỵ ngày càng giàu có, quyền lực, có cuộc sống ấm no, dư dả đáng ngưỡng mộ.

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Đúng 16 giờ ngày 23/6, người tuổi Tỵ được dự đoán sẽ làm ăn phát tài - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, trong giai đoạn từ ngày 23/6 đến 30/6, 3 con giáp này đánh đâu thắng đó, đứng trên đỉnh vinh quang, khổ tận cam lai, vận trình xuôi thuận.

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