Đúng 15h chiều mai (12/10), Cát Tinh "mở đường", Thần Tài "bảo kê" cho trúng độc đắc, 3 con giáp "đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc", vận trình rải đầy tiền, tha hồ "ngồi chơi xơi nước" đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 18:16

Chiều mai, 3 con giáp sau không lo túng thiếu vì luôn có Thần Tài và Cát Tinh hậu thuẫn, làm gì cũng thuận lợi trăm bề.

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp, tuổi Tuất nổi bật nhất với 2 đặc điểm: thông minh và cẩn trọng. Họ làm gì cũng suy đi tính lại, cân nhắc từng chút một rồi mới đưa ra quyết định. Nhiều người nghĩ họ là những kẻ hay tính toán, song thực sự, đây dường như là thứ tính cách trời sinh, dù họ không muốn nghĩ cũng không được.

Tuy nhiên, trong cuộc đời người tuổi Tuất, có những thời điểm bất ngờ mà khi họ vượt qua được sự cẩn trọng thông thường, quyết định "liều một phen" thì may mắn lại dễ mỉm cười với họ. Ngày mai là một trong những thời điểm ấy.

Thời gian trước là lúc người tuổi Tuất mất nhiều công sức, thậm chí tiền bạc nhưng lại không thu về kết quả mong muốn. Thế nhưng, chiều mai trở đi lại là lúc những nỗ lực của họ sẽ được đền bù xứng đáng. Họ sẽ có một ngày viên mãn, chuyện học hành, tình cảm và công việc đều được như ý. Thậm chí, nếu làm việc chăm chỉ và biết đầu tư đúng hướng, nhiều người tuổi Tuất sẽ còn có cơ hội "phất" lên như diều, đổi đời ngoạn mục, trở thành đại gia chỉ trong chớp mắt. Dù sao đi nữa, với sự chăm chỉ, tiết kiệm và thông minh, không sớm thì muộn, may mắn cũng sẽ mỉm cười với người tuổi Tuất. 

Đúng 15h chiều mai (12/10), Cát Tinh 'mở đường', Thần Tài 'bảo kê' cho trúng độc đắc, 3 con giáp 'đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc', vận trình rải đầy tiền, tha hồ 'ngồi chơi xơi nước' đến hết năm - Ảnh 1
Trong số 12 con giáp, tuổi Tuất nổi bật nhất với 2 đặc điểm: thông minh và cẩn trọng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần vốn có tính tình phóng khoáng, thoải mái, thích sáng tạo và độc lập, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ bởi vì họ luôn nhiệt huyết và biết theo đuổi đam mê. Người tuổi Dần có tính tình lạc quan, yêu đời và luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực, nhờ vậy mà khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua dễ dàng.

Tử vi học có nói, trong ngày mai, cuộc sống tuổi Dần sẽ bước sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Đặc biệt, tuổi Dần sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, từ sự nghiệp, tình duyên đến tài vận đều thăng hoa rực rỡ. Hơn nữa, thời điểm chiều mai tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi vận, chỉ cần biết nắm bắt thì cuộc sống vào những ngày về sau không còn phải lo lắng, sầu muộn.

Đúng 15h chiều mai (12/10), Cát Tinh 'mở đường', Thần Tài 'bảo kê' cho trúng độc đắc, 3 con giáp 'đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc', vận trình rải đầy tiền, tha hồ 'ngồi chơi xơi nước' đến hết năm - Ảnh 2
Trời sinh những người tuổi Dần vốn có tính tình phóng khoáng, thoải mái, thích sáng tạo và độc lập. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trời sinh đa phần là những người tốt bụng, sống trọng tình cảm và coi nhẹ chuyện tiền bạc nên hay cả nể. Họ rất hay giúp đỡ người khác, từ người thân như anh em, bạn bè, cha mẹ, vợ con cho đến cả những người xa lạ, nên thường tích được phúc đức lớn.

Tuy nhiên cũng chính vì lòng tốt nhiều lúc hơi quá mức của họ, mà nhiều việc lẽ ra được hoàn thành sớm hơn, lại thường bị trì hoãn, thậm chí cơ hội tốt cũng bị bỏ qua. Trong ngày mai, các chuyên gia phong thủy cho rằng tuổi Thìn cần kiên quyết và bạo dạn hơn trong công việc, nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính thì mới thu về thành quả như ý.

Tử vi học có nói, khoảng thời gian may mắn nhất của họ bắt đầu từ buổi chiều mai, với sự xuất hiện của ít nhất 1 quý nhân, mang tới cơ hội hiếm có bất ngờ cho sự nghiệp của họ. Người này rất có thể là bạn bè và người tuổi Thìn nên chú ý để không bỏ lỡ thời cơ làm giàu có một không hai này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Từ khóa:   tử vi chiều mai 3 con giáp có Thần Tài ghé thăm 3 con giáp trúng giải đặc biệt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 12 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 12 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 12 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà