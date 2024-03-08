Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp giàu sang bám gót, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc, không ai may mắn bằng

Công việc: Người tuổi Thân công việc có sự cẩn thận lúc làm việc, khả năng tự quản lý sẽ giúp bạn vượt qua mọi thách thức nghề nghiệp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tránh những quyết định tài chính vội vã và xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Sức khoẻ: Bạn luôn quan tâm sức khỏe bản thân bằng cách duy trì chế độ ăn uống cân đối và thực hiện các hoạt động thể dục đều đặn.

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Tuổi Tý

Là những người được “Trời ban" trí thông minh, óc sáng tạo và khả năng giao tiếp, người tuổi Tý lúc nào cũng toả sáng ở nơi làm việc. Sự can đảm cũng như bản lĩnh can trường, không ngại khó ngại khổ giúp con giáp này liên tiếp gặt hái được thành công trong công việc, cuộc sống và nhận được sự ngưỡng mộ từ bạn bè, đồng nghiệp.

Thời gian này, những người sinh năm Tý có thể đón nhận một làn sóng may mắn và có thể vươn đến đỉnh cao của sự giàu có, thịnh vượng. Không chỉ có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tuổi Tý còn có thể mở rộng vòng tròn kết nối của mình. Sự cởi mở, thân thiện và hoà đồng chính là chìa khoá thành công giúp con giáp này gặp gỡ và làm quen với nhiều người hơn, từ đó có thêm cơ hội phát triển công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy 9/3/2024 không phải là một ngày may mắn với tuổi Tuất. Con giáp này dễ vướng vào các vấn đề rắc rối liên quan đến công việc, các mối quan hệ... đòi hỏi cần tập trung mới có thể xử lý ổn thỏa. Có những lúc bản mệnh tưởng chừng như gục ngã bởi vô số áp lực đang đè nặng lên vai nhưng vẫn rất kiên cường.

Hãy tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được điều mình muốn, như vậy con giáp này sẽ có thêm động lực để vượt qua hết thảy. Trong ngày ngũ hành xung khắc, vận trình tình duyên có phần kém sắc, không có nhiều cơ hội đào hoa cho người độc thân nếu bản mệnh cứ chỉ đi làm và về nhà mỗi ngày.

Đừng lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Người bận rộn đến đâu cũng có thể dành chút thời gian cho người mình mong nhớ. Điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của tuổi Tuất và người độc thân đừng quên năng ra ngoài tìm kiếm cơ hội cho chính mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.