Đúng 12h trưa mai 13/10/2022: TAM HỢP trợ giúp, 3 con giáp này công danh chạm đỉnh, đứng trên đỉnh vinh quang, cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức, ai nấy cũng đều ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 15:25

Đúng 12 trưa mai 13/10/2022, tam hợp trợ giúp cho 3 con giáp này công danh chạm đỉnh, cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Năm 13/10/2022, Tuổi Sửu được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Đường tài lộc của Tuổi Sửu có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Ngày Thủy sinh Mộc, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau, không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai. Hai người tận hưởng những cảm giác ngọt ngào của tình yêu, cả hai đến với nhau vì tình cảm mà không chút toan tính.

Đúng 12h trưa mai 13/10/2022: TAM HỢP trợ giúp, 3 con giáp này công danh chạm đỉnh, đứng trên đỉnh vinh quang, cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức, ai nấy cũng đều ngước nhìn - Ảnh 1
Ngày Thủy sinh Mộc, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 13/10/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần luôn kiên định với sự lựa chọn của mình, dù không được mọi người xung quanh ủng hộ đi nữa. Thậm chí, bạn sẵn sàng là người mở lối đi riêng.

Với người tuổi Dần, Thực Thần báo hiệu bạn đang có lộc tiền bạc, kiếm được một khoản kha khá bỏ túi cho mình. Đôi khi bạn cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình lại may mắn tới vậy. Nhưng thực tế là nhờ bạn đã đưa ra những quyết định chắc chắn và may mắn đã mang lại phần thưởng xứng đáng.

Chuyện tình yêu ngày càng nồng nàn say đắm. Bạn và người ấy có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, những chuyện không vui dần khép lại, chỉ còn tương lai hạnh phúc đang mở ra trước mắt.

Đúng 12h trưa mai 13/10/2022: TAM HỢP trợ giúp, 3 con giáp này công danh chạm đỉnh, đứng trên đỉnh vinh quang, cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức, ai nấy cũng đều ngước nhìn - Ảnh 2
Chuyện tình yêu ngày càng nồng nàn say đắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 5 này, nhờ có Tam Hợp cục soi mệnh, người tuổi Mão đón khá nhiều tin vui, xua tan mây mờ ảm đạm trong những ngày trước đó. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, bản mệnh trở nên quyết đoán hơn khi bắt buộc phải đưa ra những lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì nên không ngại theo đuổi, cũng sẵn sàng đưa ra lựa chọn mà không sợ thất bại.

Dù có phải đối mặt với khó khăn, con giáp này cũng không để những trở ngại làm cho mình bỏ cuộc. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao, đã là những việc được giao cho mình là cố gắng hết sức để hoàn thành, chính vì thế mà cấp trên rất yên tâm khi giao công việc cho người tuổi Mão.

Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mão, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Đúng 12h trưa mai 13/10/2022: TAM HỢP trợ giúp, 3 con giáp này công danh chạm đỉnh, đứng trên đỉnh vinh quang, cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức, ai nấy cũng đều ngước nhìn - Ảnh 3
Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 12/10: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình lên hương, công danh vụt sáng, cuối năm có tin vui tài lộc, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thăng quan tiến chức

Đúng giờ Tý hôm nay 12/10: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình lên hương, công danh vụt sáng, cuối năm có tin vui tài lộc, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thăng quan tiến chức

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này vận trình lên hương nhờ thực thần nâng đỡ, công danh vụt sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 11 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 11 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 11 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà