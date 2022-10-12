Đúng 12h trưa mai 13/10/2022: TAM HỢP trợ giúp, 3 con giáp này công danh chạm đỉnh, đứng trên đỉnh vinh quang, cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức, ai nấy cũng đều ngước nhìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Năm 13/10/2022, Tuổi Sửu được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Ngày Thủy sinh Mộc, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau, không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai. Hai người tận hưởng những cảm giác ngọt ngào của tình yêu, cả hai đến với nhau vì tình cảm mà không chút toan tính.

Đường tài lộc của Tuổi Sửu có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Ngày Thủy sinh Mộc, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 13/10/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần luôn kiên định với sự lựa chọn của mình, dù không được mọi người xung quanh ủng hộ đi nữa. Thậm chí, bạn sẵn sàng là người mở lối đi riêng.

Với người tuổi Dần, Thực Thần báo hiệu bạn đang có lộc tiền bạc, kiếm được một khoản kha khá bỏ túi cho mình. Đôi khi bạn cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình lại may mắn tới vậy. Nhưng thực tế là nhờ bạn đã đưa ra những quyết định chắc chắn và may mắn đã mang lại phần thưởng xứng đáng.

Chuyện tình yêu ngày càng nồng nàn say đắm. Bạn và người ấy có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, những chuyện không vui dần khép lại, chỉ còn tương lai hạnh phúc đang mở ra trước mắt.

Chuyện tình yêu ngày càng nồng nàn say đắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 5 này, nhờ có Tam Hợp cục soi mệnh, người tuổi Mão đón khá nhiều tin vui, xua tan mây mờ ảm đạm trong những ngày trước đó. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, bản mệnh trở nên quyết đoán hơn khi bắt buộc phải đưa ra những lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì nên không ngại theo đuổi, cũng sẵn sàng đưa ra lựa chọn mà không sợ thất bại.

Dù có phải đối mặt với khó khăn, con giáp này cũng không để những trở ngại làm cho mình bỏ cuộc. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao, đã là những việc được giao cho mình là cố gắng hết sức để hoàn thành, chính vì thế mà cấp trên rất yên tâm khi giao công việc cho người tuổi Mão.

Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mão, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo