Đúng 12h trưa mai (10/10/2023), 3 con giáp phúc lộc gõ cửa, tin vui tận nhà, đổi vận giàu to, quý nhân nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 12:50

Dự đoán đúng 12h trưa mai (10/10/2023), vận trình của 3 con giáp này khá tốt. Được quý nhân phù trợ nên 3 con giáp này làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, từ tốn nhưng cũng rất sâu sắc. Bạn là người có con mắt nhìn tinh tế và biết cách đoán biết suy nghĩ của người đối diện với mình. Trong thời gian qua, tài vận của người tuổi Mão chỉ ở mức trung bình.

May mắn thay, vận khí của con giáp này sẽ trên chiều hướng đi lên vào đúng 12h trưa mai (10/10/2023). Được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Mão có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bạn cần chú ý duy trì những mối qυaп hệ để tao điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng 12h trưa mai (10/10/2023), 3 con giáp phúc lộc gõ cửa, tin vui tận nhà, đổi vận giàu to, quý nhân nâng đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu mang tính cách khá trầm tính, họ nói ít, làm nhiều. Họ là con giáp sống có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Trong năm 2023, sự nghiệp của con giáp này có phần chững lại do tác động của ngoại cảnh. Vượt qua nhiều khó khăn, đúng 12h trưa mai (10/10/2023), người tuổi Sửu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình.

Họ sẽ thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ. Vận trình của họ năm nay khá tốt. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải.

Đúng 12h trưa mai (10/10/2023), 3 con giáp phúc lộc gõ cửa, tin vui tận nhà, đổi vận giàu to, quý nhân nâng đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đặc biệt ngoan cường, can đảm. Bạn là con giáp dám nghĩ, dám làm, không ngần ngại trước mỗi khó khăn, thử thách. Khi gặp căng thẳng, người tuổi này vẫn thể hiện rõ sự tự tin. Người tuổi Dậu có ước mơ, hoài bão lớn lao và luôn tâm huyết với công việc của mình. Vì vậy, không ai có thể coi thường tài năng, trí tuệ của con giáp này.

Đúng 12h trưa mai (10/10/2023), sự nghiệp của người tuổi Dậu có nhiều biến chuyển. Sau thời gian dài gặp khó khăn, cuối cùng, bạn cũng tìm được lời ɡіải ƌάp cho công việc kinh doanh của mình. Người tuổi này ký được nhiều hợp đồng có giá trị, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Đơn hàng về nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến giúp bạn thu hái được nguồn lợi nhuận khủng. Chính tài năng và uy tín đã giúp bạn đứng vững trên thương trường.

Đúng 12h trưa mai (10/10/2023), 3 con giáp phúc lộc gõ cửa, tin vui tận nhà, đổi vận giàu to, quý nhân nâng đỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

3 con giáp hưởng phúc lành nhiều nhất từ ngày 12/8 đến 20/8 âm lịch, vận số đỏ rực, tiền tài dồi dào, tình duyên mỹ mãn

3 con giáp hưởng phúc lành nhiều nhất từ ngày 12/8 đến 20/8 âm lịch, vận số đỏ rực, tiền tài dồi dào, tình duyên mỹ mãn

Dự đoán từ ngày 12/8 đến 20/8 âm lịch, những con giáp sẽ gặt hái rất nhiều thành công, may mắn, tiền tài hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 9/10/2023 tử vi tháng 10 tử vi ngày mai con giap may man tu vi 12 con giap tử vi hàng ngày tử vi ngày 10/10/2023

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 39 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 25 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương