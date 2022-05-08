Đúng 12h trưa 5 ngày tới (13/5) - Thương Quan thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán, 3 con giáp đón nhiều tin vui về đường tài lộc, có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, tiền bạc không cần phải nghĩ

5 ngày tới (13/5) ai làm công ăn lương công việc ổn định, có quý nhân phù trợ nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm.

Tháng 5 đúng này tuổi Dậu đúng là "số đỏ", công việc làm ăn của người tuổi Dậu phát triển ổn định, có sự đổi mới tích cực, giai đoạn này là "tiền vào như nước" nên đây như giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ tốt hơn để bùng nổ rực rỡ

Thương Quan thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm phần thuận lợi. Đương số có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng.

Tuổi Thân cũng được dự báo là có sự nghiệp phát triển tốt trong 5 ngày tới. Con giáp này có thể giàu lên nhanh chóng nhờ tính cách chịu thương chịu khó, luôn chờ cơ hội tốt để phát huy tài năng. Tất nhiên, tuổi Thân không ngồi há miệng chờ sung mà luôn làm việc chăm chỉ, hết công suất và có trách nhiệm với những việc mình làm. Con giáp này luôn tin rằng chăm chỉ sẽ tạo ra những cơ hội tốt.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, tuổi Thân có thể gặp được cơ hội đổi đời trong thời gian tới. Con giáp này trút được gánh nặng tài chính. Dù tình hình khó khăn chung của xã hội vẫn ảnh hưởng đến tuổi Thân nhưng con giáp này có thể hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn.

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Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu từ 5 ngày tới trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.