Đúng 12 giờ trưa mai (13/9), Thần Tài theo gót, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp 'hút cạn tiền bạc' thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh cao danh vọng, dư sức mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'hút cạn tiền bạc' thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh cao danh vọng, dư sức mua nhà tậu xe vào đúng 12 giờ trưa ngày 13/9.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra bình ổn và giải quyết ổn thoả mọi vấn đề vào đúng 12 giờ trưa ngày mai. Nhưng con giáp này hãy tự tạo cho mình các cơ hội thay vì dựa dẫm vào người khác. Bản mệnh cũng có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, kinh nghiệm của mình và thu về thành quả xứng đáng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này diễn ra vô cùng hài hòa và tràn đầy những điều ngọt ngào. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu có thể tính chuyện trăm năm. Cuộc sống gia đình viên mãn, là niềm ao ước của không ít người.

Đúng 12 giờ trưa mai (13/9), Thần Tài theo gót, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp 'hút cạn tiền bạc' thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh cao danh vọng, dư sức mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra bình ổn và giải quyết ổn thoả mọi vấn đề vào đúng 12 giờ trưa ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân che chở nên dễ dàng tìm thêm được cơ hội làm ăn trong thời gian tới. Đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ có được sự bứt phá đặc biệt, từ đó doanh thu gia tăng đáng kể. Nhờ đó mà tài lộc vượng sắc. Đây là kết quả của sự siêng năng, làm việc có kế hoạch rõ ràng và cụ thể.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ luôn trong trạng thái đầy ắp niềm vui. Đào hoa vượng đem tới cho đôi lứa yêu nhau những phút giây ngọt ngào thắm thiết. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bản mệnh vẫn luôn sắp xếp tốt thời gian dành cho gia đình.

Đúng 12 giờ trưa mai (13/9), Thần Tài theo gót, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp 'hút cạn tiền bạc' thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh cao danh vọng, dư sức mua nhà tậu xe - Ảnh 2
Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân che chở nên dễ dàng tìm thêm được cơ hội làm ăn trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 12 giờ trưa ngày 13/9, người tuổi Hợi sẽ đón nhận nhiều may mắn, có cơ hội giàu lên nhanh chóng. Khi cuộc sống đủ đầy, không còn phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, tuổi này có thể mang lại cơ hội phát tài cho những người xung quanh.

Nhờ quý nhân soi đường dẫn lối nên chuyện tình yêu đôi lứa của con giáp này sẽ ngày càng bền chặt. Tình cảm đôi lứa tiến triển bình ổn, hạnh phúc, có những lúc không cần nói ra thì hai người vẫn có sự thấu hiểu nhau đặc biệt. 

Đúng 12 giờ trưa mai (13/9), Thần Tài theo gót, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp 'hút cạn tiền bạc' thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh cao danh vọng, dư sức mua nhà tậu xe - Ảnh 3
Đúng 12 giờ trưa ngày 13/9, người tuổi Hợi sẽ đón nhận nhiều may mắn, có cơ hội giàu lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc liền tù tì vào sau 6 giờ sáng ngày mai (13/9), trời cho điềm lành, 3 con giáp tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc liền tù tì vào sau 6 giờ sáng ngày mai (13/9), trời cho điềm lành, 3 con giáp tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng sau 6 giờ sáng ngày 13/9/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 12 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân