Đúng 12 giờ ngày 28/7, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, TIỀN vô đầy túi, có LỘC bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 27/07/2021 11:42

Theo tử vi ngày mới, nhờ cố gắng làm việc và có ông bà che chở nên trong thời gian tới bạn tha hồ nhận tài lộc, vận xui bay sạch trong một nốt nhạc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới cho thấy, vừa qua 12 giờ ngày 28/7/2021, người tuổi Hợi sẽ gặt hái được thành công bất ngờ. Con giáp này vốn có năng lực vượt trội lại gặp đúng khoảng thời gian tốt để phát huy hết khả năng của mình. Vận trình sự nghiệp trong những tháng cuối năm của con giáp tương đối tốt. Họ làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Người này có thể tự làm tốt công việc của mình mà không cần dựa dẫm vào người khác. Thành quả mà Hợi nhận được rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Chưa hết, bạn còn sẽ có cơ hội trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù, tiền xài đến sang năm vẫn dư dả.

tu vi ngay moi 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có năng lực và sống thực tế. Họ luôn chủ động trong công việc và không ngại khó khăn. Vừa qua ngày 28/7/2021 là khoảng thời gian hanh thông, may mắn đối với con giáp này. Sự nghiệp của người tuổi Thìn trong thời gian tới có sự chuyển biến tích cực. Con giáp này làm việc chăm chỉ và sẽ đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhờ sự tin tưởng và công nhận của những người xung quanh, bạn tiếp tục phát huy hết khả năng của mình và thu về ngày càng nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, tuổi Thìn còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. Tương lai bạn chỉ cần làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước.

tu vi ngay moi 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nghiêm túc và có sự linh hoạt trong công việc. Một khi họ đã làm việc gì thì nhất định sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành thật tốt. Con giáp này không bỏ cuộc khi gặp thất bại mà coi đó là bài học kinh nghiệm để vươn tới thành công. Ngày 28/7/2021 là thời điểm giúp tuổi Sửu gặt hái những thành quả xứng đáng với năng lực, kiếm được nhiều tài lộc, gia tăng thu nhập. Bạn không ngại khó, ngại khổ và điều này giúp bản mệnh đạt được thành công hơn người. Người tuổi Sửu càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, bạn không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên.

tu vi ngay moi 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Tháng 7 cô hồn: 3 con giáp ra đường dễ gặp vận xui, thị phi bủa vây, nên CẨN TRỌNG đủ đường

Tháng 7 cô hồn: 3 con giáp ra đường dễ gặp vận xui, thị phi bủa vây, nên CẨN TRỌNG đủ đường

Theo tử vi ngày mới, trong tháng cô hồn, 3 con giáp này chỉ cần cẩn thận một chút sẽ tránh khỏi 'tai bay vạ gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 26/7 con giáp may mắn 26/7 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 41 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 41 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 41 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 41 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 5 giờ 10 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh