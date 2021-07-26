Đúng 49 ngày tới: Trời thương Phật độ, 3 con giáp may mắn hốt VÀNG hốt BẠC, may túi ba gang đựng TÀI LỘC

Tâm linh - Tử vi 26/07/2021 09:15

3 con giáp may mắn này trong thời gian tới sẽ rủng rỉnh tiền bạc, công danh sự nghiệp phát lên gấp 5, gấp 6 lần. Chưa kể thần tài soi chiếu nên lộc đá đủ đầy.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, trong tính cách những người cầm tinh con Hổ chính là con giáp sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Khéo léo trong ứng xử, họ được yêu mến và có nhiều bạn bè. Trong tính cách những người tuổi Dần họ kiên nhẫn, tốt bụng và luôn giữ lời hứa. Tuy nhiên, bạn cũng có một số nhược điểm nhất định. Đôi khi, họ tỏ ra quá thận trọng và do dự. Họ cũng khá bảo thủ, đôi khi chóng chán. Đúng 49 ngày tới, người tuổi Hợi chính là con giáp may mắn được Thần Tài điểm danh sổ vàng. Ngoài tăng thưởng, tăng lương vì chịu khó cố gắng trong công việc, nguồn thu nhập phụ của người tuổi Hổ cũng có tăng lên.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là những người chăm chỉ và siêng năng, do đó dễ đạt được thành công. Họ là biểu tượng của đức hạnh, luôn làm lãnh đạo. Bạn cũng là người rất có năng khiếu nghệ thuật tốt, ăn nói nhẹ nhàng và cực kỳ kiên nhẫn. Các chú Trâu không thuộc tuýp chủ động, tuy nhiên giỏi làm theo lời người khác. Trong tính cách người tuổi Sửu cũng là người sống giản dị và đáng tin cậy. Trong thời gian này, bạn sẽ tìm được quý nhân của đời mình. Đặc biệt, khi bước qua đầu tháng 8/2021, con giáp này may mắn sẽ gặp khá nhiều điều suôn sẻ từ tình duyên đến sự nghiệp, tài vượng soi chiếu bạn trong suốt cả tháng. Người tuổi Sửu cũng sẽ kiếm được khá nhiều tiền và có thể sống dư giả đến hết năm sau nhờ những hợp đồng hoặc thưởng lớn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, con giáp may mắn là người có tính cách khá dễ chịu và mạnh mẽ. Họ hào hiệp, tốt tính, tuy nhiên cũng đòi hỏi người khác phải hào hiệp tương tự với mình. Tuy nhiên các Tý đôi khi cũng là kiểu người khá nóng tính và bốc đồng, lại khá ngây ngô, cả tin, thậm chí là không giỏi giao tiếp lắm. Trời sinh những người tuổi Tý luôn chăm chỉ, cần cù và biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân để nỗ lực hơn trong tương lai. Đây là con giáp biết nhìn xa trông rộng và cũng khá quyết đoán. Cuối tháng 7, đầu tháng 8, tuổi Tý sẽ có cơ hội tìm kiếm được nhiều hợp đồng lớn, tiền bạc cũng nhờ đó rủng rỉnh hơn.  Ngoài được tăng lương và khen thưởng, còn trúng đậm nếu kinh doanh đầu tư riêng lẻ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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