Tháng 7 cô hồn: 3 con giáp ra đường dễ gặp vận xui, thị phi bủa vây, nên CẨN TRỌNG đủ đường

Theo tử vi ngày mới, trong tháng cô hồn, 3 con giáp này chỉ cần cẩn thận một chút sẽ tránh khỏi 'tai bay vạ gió'.

Tuổi Thân Trong tháng cô hồn, tuổi Thân chính là con giáp không may mắn lắm, bởi thời gian này thu nhập của bạn sẽ không hề khá hơn trước nhưng các khoản chi lại ồ ạt kéo đến khiến túi tiền của bản mệnh chẳng mấy chốc mà cạn kiệt. Trong thời gian này những người tuổi Thân dễ gặp phải họa tiểu nhân trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Với những người độc thân vẫn trung thành với cái mác FA đã đành thì chuyện tình cảm của các cặp đôi tuổi Thân cũng gặp phải trục trặc, dễ bị kẻ thứ 3 chen ngang. Trong thời gian này con giáp dễ bị lung lạc tinh thần, bạn bè lôi kéo rủ rê tới nơi "tửu sắc" mà đánh mất tình cảm chân thật. Đồng thời, do họa tiểu nhân cũng có thể khiến con giáp này mù quáng vì tình cảm mà đưa ra những quyết định sai lầm liên quan tới tài chính.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Theo tử vi ngày mới, thu nhập của tuổi Thìn sẽ khá ổn định trong tháng cô hồn nhưng bản mệnh lại chi tiêu khá mất kiểm soát trong việc mua sắm nên nhận ngay hậu quả nhãn tiền. Những dự án đầu tư cũng đang giậm chân tại chỗ khiến cuộc sống của bạn sẽ dễ bị lao đao theo. Bên cạnh đó, trong thời gian này tuổi Thìn còn rất mệt mỏi trong chuyện tình cảm khi liên tục bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Con giáp này cứ ngỡ sẽ tìm được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng không ngờ lại bị những kẻ xấu bụng chia rẽ. Đặc biệt, người cầm tinh con Rồng nếu như có đôi có cặp thì nên thận trọng kẻo bị kẻ xấu gièm pha, tung tin đồn nhảm cộng thêm một chút thiếu lòng tin ở đối phương mà khiến cho mối quan hệ này chực chờ trên bờ vực tan vỡ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tuổi Hợi là một trong 3 con giáp xui xẻo trong tháng cô hồn vì liên tục bị tiểu nhân quấy phá. Có thể đơn giản là vì ghen ăn tức ở, kém miếng khó chịu mà những kẻ xấu bụng sẵn sàng tung tin đồn thất thiệt về tuổi Hợi, khiến bản mệnh không ngừng vướng vào những chuyện thị phi. Do đó, con giáp này cần phải thận trọng hơn nữa và hạn chế mọi sơ hở, sai lầm của mình để những kẻ tiểu nhân không thể nhân cơ hội đó mà quấy rối. Công việc của tuổi Hợi cũng gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở do làm việc gì cũng bị tiểu nhân đeo bám. Trong các mối quan hệ, bạn đừng quá thân thiết với nhiều người và đặt lòng tin vô tội vạ nếu không bản mệnh có thể bị lợi dụng lúc nào không hay đấy. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-7-co-hon-3-con-giap-ra-duong-de-gap-van-xui-thi-phi-bua-vay-nen-can-trong-du-duong-414112.html