Đúng 10h20p, tử vi dự đoán 3 con giáp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền về căng chặt túi, đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp sắp tới

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 09:38

Đúng 10h20p, tử vi dự đoán 3 con giáp sẽ đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp sắp tới, có thể biến ước mơ giàu sang của mình thành hiện thực.

Tuổi Tý

Đúng 10h20p, tử vi dự đoán đây là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp. 

Phương diện tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào cuối ngày do Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó.

Đúng 10h20p, tử vi dự đoán 3 con giáp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền về căng chặt túi, đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp sắp tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 10h20p, tử vi dự đoán tuổi Dần được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng bản mệnh có thể làm được điều đó.

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Đúng 10h20p, tử vi dự đoán 3 con giáp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền về căng chặt túi, đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp sắp tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những chú khỉ nổi tiếng với đặc tính thông minh, nhanh trí nên người tuổi Thân cũng sở hữu những đặc điểm này. Đặc biệt, trong công việc, tuổi Thân luôn có trách nhiệm và tinh thần lạc quan. Họ giỏi chịu đựng áp lực, thích nghi với mọi hoàn cảnh và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

Đúng 10h20p, tử vi dự đoán, người tuổi Thân sẽ có sự nghiệp hanh thông, gặt hái được nhiều thành công. Họ sẽ được giao nhiều trọng trách lớn và hoàn thành một cách xuất sắc.

Những chú khỉ tiếp tục đón nhận nhiều tin vui trong công việc. Nếu là dân kinh doanh, bạn sẽ thu về nhiều hợp đồng và lợi nhuận. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, không bỏ qua cơ hội thì chắc chắn sự nghiệp của tuổi Thân sẽ vô cùng thuận lợi.

Đúng 10h20p, tử vi dự đoán 3 con giáp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền về căng chặt túi, đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp sắp tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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