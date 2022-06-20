Đúng 10h ngày mai, phúc khí hanh thông, tài lộc rực rỡ, 3 con giáp có tướng đại gia, vận trình hưng thịnh, tài lộc đầy nhà, sống trong giàu sang, vượng phát

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 17:05

Đúng 10h ngày mai, 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, thả cửa chi tiêu, không lo thiếu thốn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vào 10 ngày mai vận trình có nhiều điểm sáng. Con giáp có những quyết định khá sáng suốt giúp đường tài lộc được hanh thông. Con giáp ngay khi thấy cơ hội kiếm tiền sẽ lập tức giành lấy mà không chần chừ, nhờ đó nên luôn đón đầu xu hướng, thu tài lộc về tay.

Chuyện tình cảm có nhiều bước tiến mới. Con giáp may mắn và nửa kia có được cuộc sống hôn nhân viên mãn, ai thấy cũng ngưỡng mộ.

con giap may man 1
Người tuổi Thân vào 10 ngày mai vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới cát lộc hanh thông, làm ăn phát đạt. Con giáp giải quyết một vấn đề cấp bách trong công việc, cải thiện tình hình tài chính rõ ràng. Bản mệnh có đủ năng lượng để thúc đẩy mình tiến lên phía trước nhưng có chút thiếu tự tin. Hãy mạnh dạn nói lên ý kiến của mình và tiếp nhận góp ý của người khác để có được tầm nhìn xa hơn, mở đầu cho sự chuyển mình sắp tới.

Vận trình tình duyên của con giáp rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau.

con giap may man 2
Người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới cát lộc hanh thông, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui.Tiền bạc dư dả, con giáp nên để ra một khoản tiết kiệm vì sẽ cần dùng cho những công việc hệ trọng trong tương lai. Bên cạnh đó, có được sự giúp đỡ của quý nhân, sự nghiệp lên hương, có được sự tín nhiệm của cả cấp trên và đồng nghiệp.

Tình yêu của Tuổi Tuất cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ.

con giap may man 3
Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 3 ngày cuối tháng 6 (28/6 - 30/6), Tài Tinh soi chiếu, phú quý đầy nhà, 3 con giáp tiền dư dả, vạn phúc an lành, sự nghiệp hanh thông, hưởng trọn vinh sủng

Tử vi 3 ngày cuối tháng 6 (28/6 - 30/6), Tài Tinh soi chiếu, phú quý đầy nhà, 3 con giáp tiền dư dả, vạn phúc an lành, sự nghiệp hanh thông, hưởng trọn vinh sủng

Tử vi 3 ngày cuối tháng 6 (28/6 - 30/6), 3 con giáp may mắn tiền dư dả, sự nghiệp hanh thông, muốn gì được nấy.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mai tử vi ngày 21/6 Tử vi con giáp may mắn 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 29 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 29 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 44 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026