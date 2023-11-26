Đúng 10h hôm nay (14/10 âm lịch), 3 con giáp may mắn hơn người, phú quý không kể xiết, tiền bạc không thiếu

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 04:54

Đúng 10h hôm nay (14/10 âm lịch) sẽ là thời vận lên hương của 3 con giáp này, người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều được hưởng lộc.

Tuổi Thân

Đa số người tuổi Thân đa tài đa nghệ, chịu học hỏi và không ngừng cố gắng trau dồi kỹ năng của bản thân. Thời gian qua, nhìn chung tuổi Thân dường như có một cuộc sống yên bình với khối tài sản ổn định. Mặc dù không phải là người tham vọng nhưng tuổi Thân luôn có ước mơ của riêng mình.

Dù đã từng tự mình thay đổi nhưng có những thứ lại không diễn ra theo ý muốn. Năm nay, tuổi Thân bằng lòng chấp nhận với cuộc sống không biến động và chuẩn bị tinh thần nỗ lực vào năm sau thì lại có biến động vào cuối năm. Tử vi học có nói, đúng 10h hôm nay (14/10 âm lịch), tuổi Thân sẽ bất ngờ đổi vận, sự nghiệp có bước đột phá không ngờ, tài vận cũng dồi dào chỉ trong một đêm. Dự kiến, nếu may mắn hơn, tuổi Thân sẽ tạo dựng được khối tài sản kha khá, dư dả tiêu đến vài năm sau, hơn nữa còn có khả năng kinh doanh sinh lời gấp bội.

Đúng 10h hôm nay (14/10 âm lịch), 3 con giáp may mắn hơn người, phú quý không kể xiết, tiền bạc không thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất tính cách hiền hòa, lương thiện, thích giúp đỡ người khác. Hậu vận của những người tuổi Tuất đặc biệt tốt đẹp. Đúng 10h hôm nay (14/10 âm lịch) này sẽ đánh dấu bước chuyển biến mới về công danh quan lộc của Tuất. Họ sẽ gặt hái vô vàn may mắn, phú quý giàu sang tự ùa tới.

Nguồn thu của họ đến từ các nguồn chính phụ khác nhau. Tin vui lớn hơn trong tuần này cho tuổi Tuất chính là công việc kinh doanh phát đạt, tiền vốn góp vào bây giờ đã tăng lời gấp mấy lần. Bạn hoàn toàn có thể tự tin vào công việc này đó.

Đúng 10h hôm nay (14/10 âm lịch), 3 con giáp may mắn hơn người, phú quý không kể xiết, tiền bạc không thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người cầm tinh tuổi Sửu tuy không nói quá nhiều vì họ bận làm nhiều việc nhưng khi họ nói ra hầu như ai cũng gật gì vì chính xác, nhất là đàn ông tuổi này đặc biệt là giàu nghị lực hơn bất kỳ ai và đó là một trong những lý do họ muốn mình là con giáp tự thay đổi số phận của mình chứ không phải ai khác.

Nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc như vậy nên họ dễ dàng giành được sự tín nhiệm và tán thưởng của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó thì đây vẫn là con giáp có thể tay trắng làm nên sự nghiệp, bình thản vượt khó khăn, thẳng tiến trên đường đời, tự tạo cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đặc biệt, đúng 10h hôm nay (14/10 âm lịch), con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. May mắn từ trong nhà ra ngoài xã hội, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ.

Đúng 10h hôm nay (14/10 âm lịch), 3 con giáp may mắn hơn người, phú quý không kể xiết, tiền bạc không thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tháng 10 âm lịch: 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc

Tử vi tháng 10 âm lịch: 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc

Trong tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn vận khí ngút trời, gặp nhiều vận đỏ, sự nghiệp thăng tiến, phát tài phát lộc.

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