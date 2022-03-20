Đúng 100 ngày tới được Chính Tài trợ vận, 3 con giáp ăn nên làm ra, may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng có lộc, có tiền

Là con giáp vất vả từ nhỏ, Ngọ được Chính Tài trợ vận, vì thế người tuổi này ăn nên làm ra, may mắn, làm gì cũng có lộc nhờ phước phần của chính mình. Bạn không phải vướng bận vì công việc trong hôm nay, có thời gian để ở bên người thân, bạn bè nhiều hơn.

Tình cảm kém may vì ngũ hành Hỏa khắc Kim. Bản mệnh cần đến sự tỉnh táo và tránh những mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội kẻo rước họa vào thân. Chuyện trong nhà chớ vạch ra cho người ngoài xem kẻo bị cười chê, mỉa mai.

Tài lộc chưa đi lên được, vẫn bị kìm hãm do cơ hội chưa tới. Những rắc rối mà bạn gặp phải phần lớn là do hành động bộc phát trong lúc nóng giận, vì thế bạn nên học cách kiềm chế cảm xúc cá nhân của mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khí vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

Ảnh minh họa

Tử vi dự đoán 100 ngày tới, người tuổi Thân sinh gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Trong 3 tháng tới, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Những người đã có đôi có cặp nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tuổi Thìn

Không có gì lạ khi tuổi Thìn nằm trong danh sách những con giáp tài lộc đầy mình trong 100 ngày tới này. Họ vốn là con giáp sinh ra đã được trời ban sự may mắn, vương giả.

Thời điểm 3 tháng tới, con giáp này đã cảm nhận được rõ sự may mắn thay đổi. Không chỉ vượng về đường tài lộc mà tình duyên, gia đạo của người tuổi Thìn cùng vô cùng êm ấm, hạnh phúc.

Tuổi Thìn chớ gặp những khó khăn mà nản lòng vì luôn có quý nhân sẵn sàng xuất hiện. Điều bạn cần làm chỉ là tập trung đúng định hướng mình đang theo, không vì những kẻ xấu xúi giục mà lung lay.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo