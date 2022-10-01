Đúng 10 ngày nữa (2-11/10) 3 con giáp được trời cao thương yêu, Thần Phật phù hộ cho có nhiều phúc khí, ngồi rung đùi là có tiền, lộc tài thịnh vượng, tiền đầy ắp trong nhà

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 18:30

3 con giáp được lộc trời ban, tiền vô như nước sông Đà, vạn sự đều may mắn, thành công trong 10 ngày tới.

Tuổi Mùi

Đúng 10 ngày nữa (2-11/10) 3 con giáp được trời cao thương yêu, Thần Phật phù hộ cho có nhiều phúc khí, ngồi rung đùi là có tiền, lộc tài thịnh vượng, tiền đầy ắp trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong số 12 con giáp, tuổi Mùi là một trong những con giáp sống tình cảm và luôn xử sự mọi thứ theo cảm tính. Trời sinh tuổi Mùi thông minh, lanh lợi nhưng lại không quá quyết đoán, nên đôi khi bị vướng vào những vấn đề tình cảm không đáng có. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mùi khá bình yên, ổn định và được nhiều người yêu thương. Thuở bé, tuổi Mùi ngây thơ, hồn nhiên nhưng càng trưởng thành họ càng nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Bước vào giai đoạn trung niên, tuổi Mùi dần ý thức được mệnh phú quý của mình, họ bắt đầu sống lý trí và có ý thức trong giao tiếp. 

10 ngày nữa (2-11/10), tuổi Mùi là con giáp được trời ban nhiều may mắn, bất kể làm việc gì cũng sẽ gặt hái được thành công, hậu vận không lo lắng cơm áo gạo tiền, sau 40 tuổi chỉ cần an nhàn hưởng phước, sống dư dả đến cuối đời.

Tuổi Mão

Đúng 10 ngày nữa (2-11/10) 3 con giáp được trời cao thương yêu, Thần Phật phù hộ cho có nhiều phúc khí, ngồi rung đùi là có tiền, lộc tài thịnh vượng, tiền đầy ắp trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mão tính cách chân thật, hòa đồng. Họ khá thông minh, nhanh nhẹn và cầu tiến trong công việc. Người tuổi này nổi bật ở tính kiên trì. Trong khó khăn, trở ngại, họ không ngừng cố gắng, vươn lên.

Con giáp này luôn tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân. Họ không ngại thay đổi và luôn tìm tòi, thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới.

10 ngày nữa (2-11/10), con giáp này có điềm báo may mắn về tài lộc. Họ cần cố gắng nắm bắt cơ hội thì sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này có quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh giúp đỡ nên làm đâu thắng đó.

Những người làm kinh doanh cũng được tạo điều kiện làm ăn, không còn cảnh thua lỗ. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng được hỗ trợ về vật nuôi, hạt giống. Công việc của con giáp tuổi Mão ngày càng thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Tỵ

Đúng 10 ngày nữa (2-11/10) 3 con giáp được trời cao thương yêu, Thần Phật phù hộ cho có nhiều phúc khí, ngồi rung đùi là có tiền, lộc tài thịnh vượng, tiền đầy ắp trong nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. 10 ngày nữa (2-11/10), tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.



*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

Điềm báo trong giấc mộng, đúng ngày mai (1/10) 3 tuổi gặp hạn tiểu nhân quấy phá, dễ bị trúng bẫy, sự nghiệp lung lay, gia đạo bất hòa, vì thế cần cẩn trọng đề phòng, nhất là những người thân thiết bên cạnh

Điềm báo trong giấc mộng, đúng ngày mai (1/10) 3 tuổi gặp hạn tiểu nhân quấy phá, dễ bị trúng bẫy, sự nghiệp lung lay, gia đạo bất hòa, vì thế cần cẩn trọng đề phòng, nhất là những người thân thiết bên cạnh

3 con giáp trong ngày mai có thể đối mặt với việc bị tiểu nhân hãm hại, bày mưu tính kế, gài bẫy nhằm phá hoại sự nghiệp và tiền tài, hãy cẩn trọng với những người bên cạnh, đừng quá tin tưởng người khác.

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