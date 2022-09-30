Điềm báo trong giấc mộng, đúng ngày mai (1/10) 3 tuổi gặp hạn tiểu nhân quấy phá, dễ bị trúng bẫy, sự nghiệp lung lay, gia đạo bất hòa, vì thế cần cẩn trọng đề phòng, nhất là những người thân thiết bên cạnh

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 22:30

3 con giáp trong ngày mai có thể đối mặt với việc bị tiểu nhân hãm hại, bày mưu tính kế, gài bẫy nhằm phá hoại sự nghiệp và tiền tài, hãy cẩn trọng với những người bên cạnh, đừng quá tin tưởng người khác.

Tuổi Tuất

Điềm báo trong giấc mộng, đúng ngày mai (1/10) 3 tuổi gặp hạn tiểu nhân quấy phá, dễ bị trúng bẫy, sự nghiệp lung lay, gia đạo bất hòa, vì thế cần cẩn trọng đề phòng, nhất là những người thân thiết bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi trong ngày mai (1/10) tuổi Tuất là con giáp chịu ảnh hưởng từ hung tinh đeo bám, tuổi Tuất đón một năm có nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng để có đầu xuân năm mới bình an. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở sự thăng tiến.

Do đó, những người tuổi Tuất làm gì cũng phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết.

Về vấn đề tài chính, tuổi Tuất có khả năng thất thoát tiền bạc. Những người có ý định khởi nghiệp cần thận trọng xem xét trước khi quyết định đầu tư. Vì vậy, con giáp này nên kiểm soát tài khoản cá nhân cẩn thận, tránh vì bất cẩn mà đánh rơi hay bị trộm cướp.

Tuổi Dần

Điềm báo trong giấc mộng, đúng ngày mai (1/10) 3 tuổi gặp hạn tiểu nhân quấy phá, dễ bị trúng bẫy, sự nghiệp lung lay, gia đạo bất hòa, vì thế cần cẩn trọng đề phòng, nhất là những người thân thiết bên cạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng này. Theo tử vi, những chú cọp trong ngày mai (1/10) cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, điển hình như khi gặp gỡ, kết giao với đối tác kinh doanh.

Đây không phải là tháng phù hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch, dự án lớn. Không được cát tinh soi chiếu, thiếu đi may mắn lại gặp phải sự ngáng đường của kẻ tiểu nhân nên tuổi Dần khá chật vật trong đầu tháng 10.. 

Bản mệnh đôi khi cũng đánh giá quá cao bản thân mình, tự mình đưa mình vào thất bại. Lời khuyên cho con giáp này là hãy biết khiêm tốn, ông trời sẽ không phụ lòng người biết phấn đấu. Những kẻ tiểu nhân kia sẽ phải tự khuất phục trước thành công của bản mệnh. Hãy khiến họ phải nhận ra rằng, thành công của những chú gà là hoàn toàn xứng đáng. Một điều nữa tuổi Dần nhớ nhập tâm là không được dễ dàng đặt lòng tin vào người khác, nhẹ dạ cả tin có thể dẫn đến tiền mất tật mang. 

Tuổi Dậu

Điềm báo trong giấc mộng, đúng ngày mai (1/10) 3 tuổi gặp hạn tiểu nhân quấy phá, dễ bị trúng bẫy, sự nghiệp lung lay, gia đạo bất hòa, vì thế cần cẩn trọng đề phòng, nhất là những người thân thiết bên cạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong ngày mai (1/10), tuổi Dậu cần hết sức cẩn thận, tránh hết sức việc tranh chấp với mọi người. Bởi lẽ kẻ tiểu nhân luôn rình rập để hãm hại người tuổi Dậu. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc tranh chấp để đâm sau lưng người tuổi Dậu, nắm lấy điểm yếu của họ và dùng chúng như công cụ khiến tuổi Dậu bộc lộ cảm xúc thật.

Bằng cách này, người tuổi Dậu có thể đánh mất công việc đã thương thảo xong xuôi, mất đi cơ hội kiếm tiền, thậm chí là bị vu khống, bị phá hoại hình tượng trước mặt bạn bè, người thân. Giải pháp hóa giải hạn tiểu nhân của tuổi Dậu trong  ngày mai (1/10) là duy trì cảm xúc lý trí, ổn định. Nếu có thể, người tuổi Dậu nên tránh những giao tiếp xã hội không cần thiết, bớt tiệc tùng để tránh đi các phiền phức không đáng có.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Đúng 3 ngày tới (1-3/10) Phật tổ chỉ đích danh, Thần Tài ban phước lành, 3 tuổi tung hoành như Phượng Hoàng, hứng trọn tài lộc trời ban, cuộc sống lên mây dư dả

Đúng 3 ngày tới (1-3/10) Phật tổ chỉ đích danh, Thần Tài ban phước lành, 3 tuổi tung hoành như Phượng Hoàng, hứng trọn tài lộc trời ban, cuộc sống lên mây dư dả

Trong 3 ngày tới, 3 con giáp sau hứng trọn may mắn của thiên hạ, cuộc sống đủ đầy, không lo cái ăn cái mặc, sung túc an nhiên.

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