Đúng 10 ngày cuối tháng 3/2022, 3 con giáp được sao Cát tinh chiếu mệnh, đủng đỉnh 'nằm duỗi mà ăn', rung đùi hái hết lộc lá trời ban

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 11:11

Vào cuối tháng 3/2022 tiền tài của 3 con giáp này càng rộng mở hơn, làm gì cũng thuận lợi, không có kẻ tiểu nhân nào có thể ngáng đường bạn được.

Tuổi Mão 

Mão là con giáp may mắn, đạt được nhiều thành tựu lớn trong 10 ngày cuối tháng 3/2022. Trong thời kỳ vàng son này, Mão sẽ nhận được khá nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi hết lời. Người kinh doanh buôn bán chuẩn bị đón tin vui lớn. Bạn có tài giao tiếp nên tìm được nhiều hợp đồng lớn cho công ty khiến ai cũng nể phục sát đất

Thời điểm này, bạn phải đối mặt với khoản công việc lớn nhưng vẫn dễ dàng vượt qua. Thậm chí còn nhận được khá nhiều lời khen ngợi vì quá tài giỏi, thông minh. Tuy nhiên bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc qᴜá ꜱứᴄ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trong công việc, họ khá tỉ mỉ, tận tụy và có trách nhiệm. Tuy nhiên, con giáp này lại không đủ kiên nhẫn. Khi gặp thất bại, họ thường nản lòng, nhụt chí.

Đúng 10 ngày cuối tháng 3/2022, 3 con giáp được sao Cát tinh chiếu mệnh, đủng đỉnh 'nằm duỗi mà ăn', rung đùi hái hết lộc lá trời ban - Ảnh 1

Ảnh minh họa

10 ngày cuối tháng 3/2022, người tuổi này được các sao may mắn chiếu mệnh. Họ có thể vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và đạt được thành công trong công việc. Người tuổi này làm ăn buôn bán, đầu tư kinh doanh đều thu được nguồn lợi lớn. Con giáp này cần chăm chỉ, táo bạo hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội cho bản thân.

Không những có sự nghiệp khởi sắc, người tuổi Mùi còn có chuyện tình duyên ngọt ngào. Những người còn độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua những sự kiện, buổi hội họp hoặc qua lời giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 sẽ là năm mà tuổi Thìn xây dựng và củng cố thêm các mối quan hệ trong công việc, và được hưởng lợi từ đó. Với nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ từng bước đạt được thành công lớn và vững chắc.

Ngoài ra, đây cũng là năm mà bản mệnh này sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của họ "đơm hoa kết trái".

Sau tháng khoảng thời gian đầu năm tương đối im ắng, may mắn về tài chính sẽ đến dồn dập với tuổi Thìn trong 10 ngày cuối tháng 3/2022 dưới nhiều hình thức, có thể họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được hợp đồng lớn.

Dù sao đi chăng nữa, tuổi Thìn cũng nên cố gắng làm việc chăm chỉ và tập trung các nguồn lực cần thiết ngay từ bây giờ để có cơ hội là có thể lập tức bứt phá.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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3 con giáp này chuyện tiền bạc thì không cần lo lắng, thu nhập ngày một tăng cao, tài khoản tăng vài con số trong 3 ngày vàng tới đây.

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