Thần may mắn gõ cửa, "lộc lá" nặng trĩu vai - top 3 con giáp đón vận may CỰC KHỦNG trong thời điểm 22 ngày tới

Những người tuổi Thân trời sinh may mắn, không cần làm gì cũng được quý nhân phù trợ. Sự nghiệp rộng mở, phất lên như diều gặp gió. Bạn cũng là người khéo léo, tháo vát và có tài ứng xử nên rất thành công trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh.

Bạn không những gặp may mắn trong công việc mà chuyện tình cảm cũng nở rộ, đỏ như son. Người có gia đình, người yêu thì có thời gian bên gia đình nhiều hơn, hâm nóng tình yêu của các bạn. Người độc thân chắc chắn tìm được ý trung nhân.

22 ngày tới người làm công ăn lương thì được cấp trên coi trọng, giao cho nhiều dự án quan trọng bởi vậy tài khoản của bạn càng ngày càng tăng, tiền tiêu xài mãi không sợ lo thiếu hụt.

Nói chung vận trình những ngày giữa tháng 12 của Thân cực kỳ hanh thông, bạn chỉ cần chuẩn bị tinh thần chờ đón tin vui đến thôi.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất trung thành và trung thực. Họ làm việc chắn chắn, hoàn thành từng việc một. Và rồi thời kỳ vàng son của cuộc đời con giáp tuổi Tuất cũng mở ra.

22 ngày tới, mọi áp lực từ xã hội sẽ giảm bớt, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, thăng quan tiến chức.

Thời gian tới, tài khoản của họ không ngừng nhảy số, tài lộc hanh thông, tiền bạc tràn trề. Những ngày tiếp theo sẽ trôi qua thêm tốt đẹp.

Ảnh minh họa

Năm Nhâm Dần 2022 là năm tuổi của những người tuổi Dần, do đó họ sẽ có cả cơ hội và thách thức ở phía trước, quan trọng là cách họ đón nhận và xử lý chúng ra sao mà thôi.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm nay, nhất là giai đoạn nửa đầu năm, bản mệnh này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp họ từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, bắt đầu 22 ngày tới này, cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Dần sẽ có kiếm tiền tương đối dễ dàng. Tiền bạc có thể tới từ việc đầu tư hợp lý hoặc sự giúp đỡ của 1 số thành viên trong gia đình. Chỉ cần chăm chỉ và biết cách nắm bắt thì không có gì cần phải lo lắng.

Đặc biệt, tháng 4 sắp tới cũng lại là 1 thời điểm may mắn tiếp theo của tuổi Dần. Bản mệnh này có thể xem xét đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Sự quyết đoán và nỗ lực đến cùng của tuổi Dần sẽ là chìa khóa mang tới thành công của họ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!