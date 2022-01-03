Đúng 1 tuần nữa, ba con giáp đen đủi sau sẽ công việc trì trệ, tiền bạc thất thoát, sức khỏe sa sút

Tâm linh - Tử vi 03/01/2022 13:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp sẽ công việc trì trệ, tiền bạc thất thoát, sức khỏe sa sút trong 1 tuần nữa.

Tuổi Mẹo

Tiền bạc của con giáp đen đủi này không được suôn sẻ do có quá nhiều khoản vay mượn. Bạn cực kì mệt mỏi vì phải đi đòi nợ những người đã từng vay. Chú ý cất giữ tiền cẩn thận, không nên tin tưởng tuyệt đối vào ai khẻo bị lợi dụng nhé. Đen đủi hơn là không nên đi ra ngoài kẻo va chạm xe cộ, gây tai nạn, thương tích.

Chuyện tình cảm của bạn cũng không được như ý khiến bạn hết sức mệt mỏi. Bạn cảm thấy cuộc sống này bế tắc khi bị phản bội. Song, tình yêu này qua sẽ có tình yêu khác đến và bạn chỉ cần bạn chịu khó chăm sóc mình thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. 

con giap den dui
Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Con giáp đen đủi này bị hung tinh chiếu mạng, cần cẩn thận, đề phòng tiểu nhân, nhất là ở nơi làm việc. Mặc dù những ảnh hưởng gây ra không tác động nhiều đến sự nghiệp của bạn, nhưng nó cũng có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và bực bội và làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân của bạn.

Chuyện tình cảm cũng không được như ý khiến bạn hết sức mệt mỏi. Bạn cảm thấy cuộc sống này bế tắc khi bị phản bội. Cố gắng lên nhé. Tình yêu này qua sẽ có tình yêu khác đến. Chỉ cần bạn chịu khó chăm sóc mình thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. 

con giáp den dui 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Tiền bạc của những người thuộc con giáp này cũng không được như ý do khoản vay mượn không được trả. Đã thế người thân lại có việc nhờ bạn nên phải huy động hết kinh tế giúp đỡ. Vì vậy, bạn cần cố gắng chăm sóc bản thân thật nhiều. Đồng thời, bạn không nên đầu tư tiền bạc làm ăn vì rất có thể sẽ bị lừa gạt, lợi dụng. Chuyện tình yêu cũng phải cố gắng vun vén nếu không người ấy sẽ chán ngán bạn.

Bên cạnh đó, sức khỏe của bạn vô cùng đi xuống vì công việc cuối năm quá nhiều lại cộng thêm những áp lực về chuyện tình cảm. Tỵ cần phải chú ý đến bản thân, đi khám sức khỏe nếu không cơ thể sẽ kiệt quệ. 

con giáp den dui 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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