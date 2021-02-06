Đúng 1 tuần nữa, 3 con giáp tiền đè nghẹt thở, tình duyên rộng mở lại được quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 06/02/2021 22:47

Dưới đây là 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ, tình tiền thăng hoa trong khoảng thời gian tới khiến ai cũng phải ghen tỵ.

TUỔI DẦN

Những người tuổi Dần thường thông minh, sắc sảo, có khả năng lãnh đạo tốt nên rất được trọng dụng. Khoảng thời gian tới, bạn có thể thu được một khoản lời lớn tư công việc kinh doanh, tiền lời vào đầy két sắt giúp tinh thần làm việc của bạn càng thêm hăng say.

Tình yêu của tuổi Dần cũng rất tốt, có vẻ như bạn đã tìm được ý trung nhân, tinh thần lên phơi phới. Hai người đang tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau và đây chính là người yêu, là tri kỉ và là quý nhân của bạn.

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Những người tuổi Dần thường thông minh, sắc sảo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trời sinh hiền lành, chân thật, siêng năng và luôn nỗ lực không ngừng trong cuộc sống lẫn công việc nên rất được yêu mến. Đây là một trong số những con giáp may mắn nhất trong năm nay. Ngoài ra, tuổi Mùi còn là kiểu người tinh tế, biết suy nghĩ cho người khác, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích chung của tập thể. 

Nhờ được quý nhân phù trợ mà trong năm nay, tuổi Mùi gặp khó khăn nào cũng được giải quyết ổn thỏa, hiếm khi nào phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

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Tuổi Mùi gặp khó khăn nào cũng được giải quyết ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi ngay từ khi sinh ra vốn đã có cuộc sống an nhàn hơn người. Theo tử vi 12 con giáp, khoảng thời gian tới, vận mệnh của tuổi Hợi vô cùng thuận lợi, công việc thuận buồm xuôi gió, các khoản đầu tư dần sinh lời. Những khoản tiền lớn thi nhau đổ ập vào nhà khiến bạn phải choáng váng.

Cũng trong thời điểm này, những người tuổi Hợi sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc hoặc nhận được lời cầu hôn từ người mình yêu.

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Những người tuổi Hợi sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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