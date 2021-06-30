Đúng 0h ngày 1/7, 3 con giáp có vận trình tài lộc khởi sắc, đạt thành công rực rỡ không ngờ

Tâm linh - Tử vi 30/06/2021 18:30

Ngày đầu tiên của tháng mới, công việc của các con giáp sau đây vô cùng suôn sẻ thuận lợi, dự báo sẽ được tăng lương, nhận thưởng bất ngờ đó nhé!

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Người tuổi Tỵ nhanh chóng đạt được những thành tựu rực rỡ trong công việc. Riêng những người làm kinh doanh thì có thể tìm kiếm được đối tác tìm năng, như ý trong thời gian này.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Tử vi thấy được bản mệnh không ngừng nỗ lực để đạt được khoản lương, thưởng như mục tiêu.

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Công việc của tuổi Tỵ trong đầu tháng 7 diễn ra vô cùng suôn sẻ - Ảnh: Internet

Số may mắn: 2, 5, 8, 6, 7

Số kiêng kỵ: 3, 4, 9 1

Màu may mắn: Vàng

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông như ý. Trí tuệ thông minh cho biết con giáp này thích hợp với những công việc mang tính nghiên cứu, học thuật. Sự nghiệp trên đà phát triển, song đừng quá kiêu ngạo hay bảo thủ nếu không sẽ bị khó khăn đánh bại.

Vận trình tài lộc gỡ rối. Con giáp này ứng biến tài tình nên có thể gỡ bỏ được những áp lực tài chính.

Cảm giác mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, bạn khao khát hoạt động và cần nhận được sự chú ý. Thể dục và thể thao tự nhiên đến với bạn, nắm lấy cơ hội này và nâng cao mức độ thể chất của bạn.

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Công việc của tuổi Ngọ trong ngày 1/7 diễn ra hanh thông như ý - Ảnh: Internet

Số may mắn: 1, 6, 7

Số kiêng kỵ: 9, 3, 4

Màu may mắn: Trắng

Tuổi Dậu

Hôm nay nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Bản mệnh dễ tạo ấn tượng tốt cho mọi người, thậm chí ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay.

Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều lắc đầu bó tay. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt, đừng ngại ngần điều gì. 

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Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực - Ảnh: Internet

Số may mắn: 2, 5, 8, 1

Số kiêng kỵ: 9, 3, 4

Màu may mắn: Bạc

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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