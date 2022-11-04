Dự đoán vào 8h00 sáng 4 ngày tới (8/11) “niềm vui trao tay” 3 con giáp rước tiền vào túi, tình đầy tim, vàng cất chật két

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 13:30

Tử vi dự báo 3 con giáp này vào đúng 8h00 4 ngày tới (31/10) đón nhận tin vui về tài chính. Tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Ngọ

Dự đoán vào 8h00 sáng 4 ngày tới (8/11) “niềm vui trao tay” 3 con giáp rước tiền vào túi, tình đầy tim, vàng cất chật két - Ảnh 1

Tử vi dự báo sáng 4 ngày tới (8/101) tới Ngọ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây. Dù làm việc gì thì Ngọ cũng gặp suôn sẻ, may mắn hơn nhiều phần. Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn người tuổi Ngọ đều có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc. Con giáp này làm việc gì cũng kiên nhẫn nên hiệu quả công việc không ngừng nâng cao.

Tử vi dự báo 4 ngày tới (8/11) Ngọ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây. Dù làm việc gì thì Ngọ cũng gặp suôn sẻ, may mắn hơn nhiều phần. Chẳng những suy nghĩ chín chắn hơn mà người tuổi Ngọ còn có thể đạt đến đỉnh cao hơn khi được quý nhân giúp đỡ.

Nhìn chung, đây là thời điểm mà những người tuổi Ngọ sẽ đánh dấu sự chuyển mình lớn. Những người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều rủng rỉnh hơn, cuộc sống vạn sự như ý.

Tuổi Thìn

Dự đoán vào 8h00 sáng 4 ngày tới (8/11) “niềm vui trao tay” 3 con giáp rước tiền vào túi, tình đầy tim, vàng cất chật két - Ảnh 2

Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Thìn. May mắn hơn, bản mệnh còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do.  Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Thìn. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên bạn. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Thu nhập của con giáp này tăng lên  trong 4 ngày tới (8/11), bạn không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, bản mệnh còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do.

Chuyện tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Bạn luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bạn không quá quan tâm.

Tuổi Thân

Dự đoán vào 8h00 sáng 4 ngày tới (8/11) “niềm vui trao tay” 3 con giáp rước tiền vào túi, tình đầy tim, vàng cất chật két - Ảnh 3

Dựa trên tử vi sáng 4 ngày tới (8/11) cho thấy tuổi Thân vô cùng may mắn vì có Chính Quan nâng đỡ đường sự nghiệp, làm gì cũng đỏ, con cháu học hành giỏi giang.

Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên tử vi sáng 4 ngày tới (8/11)cho thấy tuổi Thân vô cùng may mắn vì có Chính Quan nâng đỡ đường sự nghiệp, làm gì cũng đỏ, con cháu học hành giỏi giang. Những ai đang mong chờ tin tức liên quan đến học tập, xin việc, thi cử thì sẽ có tin tốt sớm đến, bạn đừng sốt ruột, may mắn sẽ đến muộn một chút.

Nhìn chung cả sự nghiệp và tài lộc đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình. Nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, nhân sự, khéo léo luồn lách thì không lo thiếu vốn làm ăn.

Vận tình cảm của Thân tiến triển rất nhanh nhờ cục diện ngũ hành Thổ dưỡng kim. Bình thường bạn cũng nhiệt tình với mọi người nên được người ta giúp là chuyện đương nhiên. Ai đang muốn tiến đến hôn nhân thì nên sắp xếp thời gian về thưa chuyện với gia đình 2 bên.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng sáng mai (thứ Bảy, 29/10), 3 con giáp may mắn, trời cho cơ hội tốt, cuộc sống ăn nên làm ra, gặt hái thành công liên tục, nhanh chóng đổi đời, thành đại gia

Đúng sáng mai (thứ Bảy, 29/10), 3 con giáp may mắn, trời cho cơ hội tốt, cuộc sống ăn nên làm ra, gặt hái thành công liên tục, nhanh chóng đổi đời, thành đại gia

Đúng sáng mai (thứ Bảy, 29/10), 3 con giáp thành công hơn người, cơ hội tốt để làm giàu, nắm bắt là thành công.

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