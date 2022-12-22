Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), Thiên Tài "nâng đỡ", 3 con giáp có cơ hội phát tài nhanh chóng, tiền về ngập lối, phú quý trời ban, công danh xuôi thuận, hết năm là hết khổ

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 21:49

Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), Thiên Tài "nâng đỡ", 3 con giáp có cơ hội phát tài nhanh chóng, tiền về ngập lối, phú quý trời ban, công danh xuôi thuận, hết năm là hết khổ

Tuổi Tý

Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12) với nhiều luồng sinh khí mới sẽ thổi tới tuổi Tý. Ngay từ thứ Hai, ngày Sửu bản mệnh này sẽ chứng kiến nhiều dòng tiền đổ về tài khoản của mình, giúp họ có đủ điều kiện mua sắm những thứ mình muốn từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Đó có thể là 1 thiết bị máy tính, cũng có thể là 1 món đồ đạc mới. Tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), ngày Thìn, vận đào hoa nở rộ, những người tuổi Tý độc thân cần nắm bắt cơ hội vì họ sẽ gặp gỡ 1 người mới, có thể mở ra 1 tình bạn thú vị giữa 2 bạn.

Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), Thiên Tài 'nâng đỡ', 3 con giáp có cơ hội phát tài nhanh chóng, tiền về ngập lối, phú quý trời ban, công danh xuôi thuận, hết năm là hết khổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Các bạn thuộc con giáp Ngựa luôn có động lực bất kể họ làm gì, trái tim của họ rất tinh tế và nhạy cảm, trái tim của họ cũng rất nóng, nhưng tốt bụng và chân thành, họ rất rộng lượng, có tính cách tốt và có nhiều ý tưởng.

Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), Thiên Tài 'nâng đỡ', 3 con giáp có cơ hội phát tài nhanh chóng, tiền về ngập lối, phú quý trời ban, công danh xuôi thuận, hết năm là hết khổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), tiền vận của con giáp tuổi Ngọ sẽ tăng vọt, thuận buồm xuôi gió, vận thế hanh thông, vượng phát tài lộc, vận đào hoa vượng phát, họ nhất định sẽ rất hạnh phúc, mọi việc họ làm đều như được thần thánh giúp đỡ, muốn làm gì cũng có thể mạnh dạn thực hiện, sao lành cao chiếu như thường, gặp quý nhân phù trợ thì nhất định sẽ thu hoạch lớn đấy, may mắn sẽ gõ cửa, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đón nhiều điểm sáng mới trong cuộc sống ngay từ ngày đầu tiên của năm 2023. Bản mệnh có cát tinh phù trợ nên vận trình suôn sẻ. Con giáp này chỉ cần bình tĩnh và tập trung trong công việc là có thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên hay đối tác của tuổi Dậu đều diễn ra tốt đẹp.

Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), Thiên Tài 'nâng đỡ', 3 con giáp có cơ hội phát tài nhanh chóng, tiền về ngập lối, phú quý trời ban, công danh xuôi thuận, hết năm là hết khổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), tài chính ở thời điểm này của người tuổi Dậu tương đối dư dả. Ngoài nguồn thu chính, một số người có nguồn thu phụ dồi dào, giúp túi tiền rủng rỉnh hơn. Bản mệnh có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch mua sắm để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu cũng có nhiều niềm vui. Các cặp đôi có mối quan hệ bền chặt, vợ chồng đồng lòng vun vén chuyện gia đình. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu mới.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (23/12/2022), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp trúng số độc đắc, thoát nghèo thành công, tiền tài dư dả, sống phây phây an nhàn, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (23/12/2022), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp trúng số độc đắc, thoát nghèo thành công, tiền tài dư dả, sống phây phây an nhàn, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Sáu (23/12/2022), 3 con giáp thoát nghèo thành công, tiền tài dư dả, sống phây phây an nhàn, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi tuần mới tử vi tuần mới (26/12 - 31/12) 3 con giáp có cơ hội phát tài nhanh chóng tiền về ngập lối

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két