Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), Thiên Tài "nâng đỡ", 3 con giáp có cơ hội phát tài nhanh chóng, tiền về ngập lối, phú quý trời ban, công danh xuôi thuận, hết năm là hết khổ

Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12) với nhiều luồng sinh khí mới sẽ thổi tới tuổi Tý. Ngay từ thứ Hai, ngày Sửu bản mệnh này sẽ chứng kiến nhiều dòng tiền đổ về tài khoản của mình, giúp họ có đủ điều kiện mua sắm những thứ mình muốn từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Đó có thể là 1 thiết bị máy tính, cũng có thể là 1 món đồ đạc mới. Tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), ngày Thìn, vận đào hoa nở rộ, những người tuổi Tý độc thân cần nắm bắt cơ hội vì họ sẽ gặp gỡ 1 người mới, có thể mở ra 1 tình bạn thú vị giữa 2 bạn.

Các bạn thuộc con giáp Ngựa luôn có động lực bất kể họ làm gì, trái tim của họ rất tinh tế và nhạy cảm, trái tim của họ cũng rất nóng, nhưng tốt bụng và chân thành, họ rất rộng lượng, có tính cách tốt và có nhiều ý tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), tiền vận của con giáp tuổi Ngọ sẽ tăng vọt, thuận buồm xuôi gió, vận thế hanh thông, vượng phát tài lộc, vận đào hoa vượng phát, họ nhất định sẽ rất hạnh phúc, mọi việc họ làm đều như được thần thánh giúp đỡ, muốn làm gì cũng có thể mạnh dạn thực hiện, sao lành cao chiếu như thường, gặp quý nhân phù trợ thì nhất định sẽ thu hoạch lớn đấy, may mắn sẽ gõ cửa, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đón nhiều điểm sáng mới trong cuộc sống ngay từ ngày đầu tiên của năm 2023. Bản mệnh có cát tinh phù trợ nên vận trình suôn sẻ. Con giáp này chỉ cần bình tĩnh và tập trung trong công việc là có thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên hay đối tác của tuổi Dậu đều diễn ra tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tử vi tuần mới (26/12 - 31/12), tài chính ở thời điểm này của người tuổi Dậu tương đối dư dả. Ngoài nguồn thu chính, một số người có nguồn thu phụ dồi dào, giúp túi tiền rủng rỉnh hơn. Bản mệnh có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch mua sắm để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu cũng có nhiều niềm vui. Các cặp đôi có mối quan hệ bền chặt, vợ chồng đồng lòng vun vén chuyện gia đình. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu mới.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.