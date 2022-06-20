Dự đoán tử vi ngày 21/6, 3 con giáp này tài chính vượng phát, lộc lá xum xuê, vận trình hanh thông, quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 15:48

Theo dự đoán tử vi ngày 21/6, 3 con giáp này lộc lá đề huề, vận trình nở rộ, vạn sự may mắn, của cải kếch xù, cuộc sống lên hương.

Tuổi Dậu

Vận trình của tuổi Dậu trong ngày 21/6 trở nên hanh thông hơn hẳn nhờ cục diện Tam Hợp. Công việc của con giáp may mắn này có tiến triển đáng kể. Tất nhiên, Dậu không thể tránh khỏi việc gặp một vài khó khăn, thử thách nhưng nhìn chung mọi việc sẽ được xử lý ổn thỏa.

Theo tử vi 12 con giáp, đường tài lộc của tuổi Dậu có Dịch Mã động tinh mang đến nhiều cơ hội tốt trong kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể phải đi xa để làm ăn nhưng thành quả gặt hái được sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc đầu tư trong tháng cũng có khả năng sinh lời, giúp bạn tăng thêm thu nhập.

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Vận trình của tuổi Dậu trong ngày 21/6 trở nên hanh thông hơn hẳn nhờ cục diện Tam Hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 21/6 cho hay, trên có thần tài giúp đỡ, dưới có quý nhân chỉ điểm, sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió. Tài vận cũng theo đó mà một mạch tăng cao, phát triển không ngừng. Người tuổi Mão vốn thông minh lại hiểu lòng người, thường có thái độ tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Để có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, họ nỗ lực kiếm tiền, không ngại gian khổ.

Đối với đa số người tuổi Mão, ngày này nên nỗ lực hành động, thể hiện triệt để năng lực của mình. Có như thế, tuổi Mão mới có cơ hội gặp được vận may lớn, bắt đầu bước chân và con đường làm giàu thực sự.

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Tử vi ngày 21/6 cho hay, trên có thần tài giúp đỡ, dưới có quý nhân chỉ điểm, sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, người tuổi Tỵ vốn là những người có trí thông minh hơn người, bất kể làm việc gì họ cũng đều tính toán kỹ lưỡng để tránh những rủi ro không đáng có. Tuổi Tỵ khá độc lập trong mọi chuyện, chẳng may làm việc gì thất bại tuổi Tỵ không bao giờ nản lòng mà luôn cố gắng nhìn về tương lai tươi sáng.

Theo tử vi ngày 21/6, đây là lúc khá may mắn với tuổi Tỵ, nhưng đặc biệt hơn lại càng thăng hoa rực rỡ hơn. Cụ thể, tuổi Tỵ sẽ biết những công sức mình từng bỏ ra được đền đáp xứng đáng như thế nào. Từ sự nghiệp, tình cảm, tài vận đều thuận buồm xuôi gió, trước Tết nếu không có nhiều của cải thì cuộc sống cũng êm đềm, viên mãn.

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Theo tử vi ngày 21/6, đây là lúc khá may mắn với tuổi Tỵ, nhưng đặc biệt hơn lại càng thăng hoa rực rỡ hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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