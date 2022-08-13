Dự đoán tử vi 9 ngày tới (14/8 - 22/8), MAY MẮN TRÚNG ĐỘC ĐẮC, 3 con giáp này bứt phá tài lộc, 'làm 1 hưởng 10', tiền của tràn trề, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 20:48

Tử vi 9 ngày tới (14/8 - 22/8) có nói, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, thu nhập cũng vì thế mà gia tăng, vạn sự như ý, ăn nên làm ra.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ là những người có tính độc lập cao, không thích thất bại, cứng đầu, họ làm việc không biết mệt mỏi để có thể hoàn thành công việc của mình. Ngoài ra còn giỏi đối đáp, ngoại giao, sức quan sát tốt, linh hoạt và thích ứng tốt.

Tử vi 9 ngày tới (14/8 - 22/8) dự đoán, tuổi Ngọ đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của thì con giáp may mắn này cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt. Chỉ cần bản mệnh có công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu.

con giap may man 1
Tử vi 9 ngày tới (14/8 - 22/8) dự đoán, tuổi Ngọ đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, tiền tài vô như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tuổi Tỵ là người khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Theo tử vi 9 ngày tới (14/8 - 22/8), con giáp tuổi Tỵ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

con giap may man 2
Theo tử vi 9 ngày tới (14/8 - 22/8), con giáp tuổi Tỵ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuộc sống của người tuổi Thìn gặp khá nhiều thăng trầm, biến cố tuy nhiên vận số của bạn không phải là quá tệ. Sắp tới sẽ là là thời điểm để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời gian trước và tích cóp một khoản đáng kể cho tương lai.

Tử vi 9 ngày tới (14/8 - 22/8) tiết lộ, vận tài lộc của người tuổi Thìn sẽ phất lên như diều gặp gió. Bạn sẽ nhận thấy rõ ràng cơ hội đến với mình ngày càng nhiều, hãy cố gắng tận dụng tối đa thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Hai năm tới cũng là giai đoạn cao trào trong sự nghiệp của bạn, mọi thứ sẽ suôn sẻ, thuận lợi và diễn ra đúng như kỳ vọng của bạn.

con giap may man 3
Tử vi 9 ngày tới (14/8 - 22/8) tiết lộ, vận tài lộc của người tuổi Thìn sẽ phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (14/8/2022), thần may mắn báo hỷ ngập nhà, 3 con giáp này vận mệnh khởi sắc, dễ dàng trúng số độc đắc, tài lộc bay cao, giàu sang phú quý

Đúng 16 giờ chiều mai (14/8/2022), thần may mắn báo hỷ ngập nhà, 3 con giáp này vận mệnh khởi sắc, dễ dàng trúng số độc đắc, tài lộc bay cao, giàu sang phú quý

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 16 giờ chiều mai (14/8/2022), nhờ tin vui mà thần may mắn mang đến, 3 con giáp này phát tài như ý, hỷ sự kéo đến nhà, tiền tài vượt trội, thăng tiến trăm bề.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 9 ngày tới tử vi ngày 14/8 tử vi ngày 14/8/2022 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 2 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 27 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 6 giờ 8 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026