Theo tử vi , bước vào 4 ngày tới (3, 4, 5, 6/9), người tuổi Thìn vận trình có nhiều dấu hiệu tăng tiến. Với người có kế hoạch đang ấp ủ, có thể nhân cơ hội này để triển khai ngay, tận dụng lúc cát khí đang vượng.

Tử vi - tướng số cho hay, những người tuổi Thìn sinh ra đã được trời phú cho trí thông minh hơn người. Bản thân con giáp này luôn biết thích ứng với môi trường sống, tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn.

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Dần vốn có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn biết phấn đấu và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công. Nhờ có chí tiến thủ này mà bản mệnh ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn.

Với người tự thân lập nghiệp, vận trình sẽ đặc biệt tốt trong thời gian này. Con giáp này trải qua một thời gian chật vật với không ít sóng gió, nay đã đến lúc sự nghiệp có những bước tiến nhất định. Không chỉ có nhiều cơ may hơn, bản mệnh còn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, có thể sau này giúp đỡ mình trong con đường sự nghiệp.

So với những con giáp khác, thời gian qua tuy rằng con giáp tuổi Dần gặp nhiều khó khăn, nhưng mọi thứ đều trở thành cơ hội để thăng hoa trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, sẽ có những lúc tuổi Dần buộc phải đối mặt với những bài học kinh nghiệm nhớ đời, nhưng nhờ đó mà con giáp này có được trải nghiệm quý báu, làm tiền đề để phát triển cuộc sống sau này. So với những con giáp khác, thời gian qua tuy rằng con giáp tuổi Dần gặp nhiều khó khăn, nhưng mọi thứ đều trở thành cơ hội để thăng hoa trong thời gian tới.

Từ ngày 3/9 đến ngày 6/9, cuộc sống tuổi Dần có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Có thể thời gian qua không phải là thời điểm may mắn và suôn sẻ thì bước vào 4 ngày tới người tuổi này nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dậu

Trong 4 ngày tới (3, 4, 5, 6/9) là thời điểm người tuổi Dậu thuận lợi phát tài. Công sức, nỗ lực làm việc suốt thời gian qua của con giáp này sẽ được hồi đáp xứng đáng. Thành tích công việc xuất sắc khiến bạn được “thưởng nóng” liền tay.

Con giáp này cũng rất tham vọng, bản mệnh không ngại đối mặt với khó khăn để vươn lên tầm cao mới, thậm chí có những người còn xông pha - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu nếu hùn vốn kinh doanh với ai, trong 4 ngày mùng 3/9 và 6/9 sẽ gặt hái lợi nhuận không nhỏ. Con giáp này cũng rất tham vọng, bản mệnh không ngại đối mặt với khó khăn để vươn lên tầm cao mới, thậm chí có những người còn xông pha, chấp nhận đánh đổi để xây dựng cuộc sống viên mãn giàu có

Người tuổi Dậu trong thời điểm này còn mở rộng được một mối quan hệ đặc biệt. Nhờ đó, con giáp này xúc tiến được công việc, ký hợp đồng hoặc đàm phán thành công. Tiền hoa hồng, lãi ròng và lợi ích từ các mối làm ăn này giá trị vượt qua kỳ vọng. Điều cần làm nhất chính là bản mệnh cần phát huy hết thế mạnh để có được cơ hội đổi đời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.