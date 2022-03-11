Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần này (12/3 - 13/3), gặp thời HOÀNG KIM, 3 con giáp này tài vận tăng vọt, phú quý kề cận, túi tiền rủng rỉnh, tiêu xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 13:00

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho hay, 3 con giáp này sa chân vào hũ vàng, sự nghiệp hanh thông thấy rõ, đếm tiền mỏi tay, công danh thuận lợi.

Tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho hay, con giáp tuổi Tuất có tài vận tăng vọt, gặp được vô số điều may mắn. Người tuổi này làm đâu gặt đấy, những kế hoạch, dự định mà họ ấp ủ bấy lâu nay cũng có cơ hội trở thành hiện thực.

Người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về vật nuôi, cây trồng mới. Trong thời gian này, con giáp tuổi Tuất nỗ lực hết mình nên công việc, sự nghiệp có nhiều bứt phá, mọi chuyện đều suôn sẻ đến không ngờ.

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Tử vi 2 ngày cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho hay, con giáp tuổi Tuất có tài vận tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công nhờ bản lĩnh sống và ý chí mạnh mẽ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho hay, người tuổi Thìn sẽ đón Thần Tài nhập mệnh. Chẳng những người làm công ăn lương có thêm thu nhập mà người làm kinh doanh cũng có được không ít tài lộc về nhà. Tuổi Thìn nên dành hết thời gian cho công việc chính của mình. Trong thời gian này, tuổi Thìn nên đầu tư nhiều hơn cho công việc bạn sẽ gặt hái được nhiều tài lộc.

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Tử vi 2 ngày cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho hay, người tuổi Thìn sẽ đón Thần Tài nhập mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính cách rất dễ gần. Họ sống chân thành, chan hoa nên được nhiều người yêu quý. Dù gần đây, tài vận của họ không được tốt, công việc không mấy thuận lợi nhưng con giáp này vẫn không bỏ cuộc và tìm nhiều cách để cải thiện tình hình.

Trong 2 ngày cuối tuần này (12/3 - 13/3), tài lộc của người tuổi Ngọ vượng hơn nhiều so với thời gian trước. Họ nhận được nhiều cơ may phát triển sự nghiệp. Người đang chưa có công việc hoặc mong muốn chuyển việc sẽ tìm được công việc phù hợp với mình. Người tuổi Ngọ làm kinh doanh thì các thương vụ đều diễn ra suôn sẻ, đơn hàng chốt ầm ầm. Thu nhập tăng lên giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

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Trong 2 ngày cuối tuần này (12/3 - 13/3), tài lộc của người tuổi Ngọ vượng hơn nhiều so với thời gian trước - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, Tài Thần hạ thế, 3 con giáp này được phát cho tiền của, sống đời giàu sang vô lo, vạn sự suôn sẻ hanh thông

Sau hôm nay, Tài Thần hạ thế, 3 con giáp này được phát cho tiền của, sống đời giàu sang vô lo, vạn sự suôn sẻ hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ hưởng lộc Tài Thần mà 3 con giáp này vô lo vô nghĩ tiêu tiền, sự nghiệp vượng phát, đời sống lên hương sau hôm nay.

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