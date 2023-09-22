Dự đoán từ ngày 9/8 đến 20/8 âm lịch: Phúc khí tự động kéo đến nhà, 3 con giáp tiền tiêu chẳng hết, không lo chật vật tài chính

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 16:59

Từ ngày 9/8 đến 20/8 âm lịch, những con giáp may mắn dưới đây sẽ thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc.

Tuổi Sửu

Đối với những người tuổi Sửu, việc làm ăn phát tài từ ngày 9/8 đến 20/8 âm lịch. Con giáp này luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Chỉ cần tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. 

Người tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông. Đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. 

Dự đoán từ ngày 9/8 đến 20/8 âm lịch: Phúc khí tự động kéo đến nhà, 3 con giáp tiền tiêu chẳng hết, không lo chật vật tài chính - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ khởi nghiệp thành công từ ngày 9/8 đến 20/8 âm lịch. Họ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. Đặc biệt, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp dễ dàng thăng tiến. 

Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện. Vì vậy, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Dự đoán từ ngày 9/8 đến 20/8 âm lịch: Phúc khí tự động kéo đến nhà, 3 con giáp tiền tiêu chẳng hết, không lo chật vật tài chính - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải từ ngày 9/8 đến 20/8 âm lịch. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. 

Không chỉ vậy, những người tuổi Tý cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong thời gian này có lẽ người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến.  Nhưng đây không phải là giấc mớ, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn. 

Dự đoán từ ngày 9/8 đến 20/8 âm lịch: Phúc khí tự động kéo đến nhà, 3 con giáp tiền tiêu chẳng hết, không lo chật vật tài chính - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thời gian cuối năm Quý Mão 2023, trời thả bao tiền to, 3 con giáp phú quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to

Thời gian cuối năm Quý Mão 2023, trời thả bao tiền to, 3 con giáp phú quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to

Tử vi dự đoán, cuối năm Quý Mão 2023 là thời điểm 3 con giáp này bắt đầu gặp nhiều may mắn, tài lộc trong công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 8/8 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 8 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 10 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 40 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 40 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi