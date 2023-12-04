Dự đoán cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp nhận tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dả, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 19:21

Tử vi có nói, cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều thành tựu, trở nên giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Người tuổi Chuột sẽ có một năm cực kỳ may mắn trên phương diện tài lộc, cuộc sống cực kỳ viên mãn trong cuối tháng 10 âm lịch. Trong thời gian này bản mệnh đã có thể nhận thấy rõ điều đó. Người t.uổi Tý có các nguồn thu nhập từ nhiều mảng khác nhau, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Những người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương thăng chức, cuộc sống lên như diều gặp gió. Chỉ cần tuổi Tý xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, dù có gặp khó khăn cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Người làm kinh doanh sẽ nhận được các hợp đồng béo bở, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, thời gian này, bạn hãy tận hưởng cuộc sống viên mãn của mình.

Dự đoán cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp nhận tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dả, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào cuối tháng 10 âm lịch, những người t.uổi Hợi có cơ hội trở thành con giáp phát tài phát lộc nhờ tài vận bừng sáng. Đặc biệt, trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ có nhiều thu nhập tiền chảy vào túi bạn chủ yếu là do tự làm tự ăn, nhưng cũng chính nhờ thế mà bạn luôn cảm thấy an tâm và tự tin, việc chi tiêu cũng có kế hoạch hơn hẳn, hạn chế những thất thoát không đáng có.

Nguồn thu chính của Hợi có xu hướng tăng đáng kể trong năm nay. Nếu làm thêm nghề tay trái, các nguồn thu phụ cũng sẽ nhích nhẹ. Con đường tình cảm của Hợi cũng cực kỳ trôi chảy trong tháng này. Bạn có cơ hội gặp được nửa kia ưng ý, có thể tính chuyện trăm năm.

Dự đoán cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp nhận tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dả, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong cuối tháng 10 âm lịch, người t.uổi Dậu nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong thời gian tới nhờ được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của bạn tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Khoản thu chính, phụ của tuổi Dậu đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình cuộc sống rất thăng hoa dư dả. Nhất là với những người làm đầu tư, kinh doanh nên mạnh mẽ tin tưởng vào bản thân mình hơn, chớ nên chần chừ, sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Dự đoán cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp nhận tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dả, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12h trưa mai (16/11/2023): Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Đúng 12h trưa mai (16/11/2023): Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Tử vi dự đoán, đúng 12h trưa mai (16/11/2023), những con giáp này có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác.

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