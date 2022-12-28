Đông qua xuân đến, 3 con giáp được Thần Tài cứu tinh, phúc khí tự động kéo đến, hốt hết tiền vàng, nhận lộc Trời ban

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 18:35

Dưới đây là 3 con giáp phát tài khi mùa xuân đến, liệu bạn có may mắn là một trong số đó?

Tuổi Tý

Tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, sống độc lập và biết làm chủ cuộc sống của chính mình. Khi mùa xuân đến, con giáp tuổi Tý sẽ đối mặt với nhiều biến động, có những chuyện tưởng chừng không thể giải quyết được thì nay cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Đông qua xuân đến, 3 con giáp được Thần Tài cứu tinh, phúc khí tự động kéo đến, hốt hết tiền vàng, nhận lộc Trời ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Tý luôn diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, theo kế hoạch được vạch ra sẵn và bản mệnh có khả năng thăng tiến cao. Đây cũng là thời điểm rất tốt để con giáp này mở rộng thị trường, đầu tư kinh doanh hay phát triển trong lĩnh vực mới, thu được một khoản kha khá.

Tuổi Mùi

Cuộc sống của tuổi Mùi dường như vất vả hơn những con giáp khác nhưng họ không phải chịu cảnh đó suốt đời vì con giáp này có ý chí cầu tiến, biết vươn lên trong cuộc sống nên chỉ cần thiên thời địa lợi thì ắt sẽ thành công rực rỡ.

Đông qua xuân đến, 3 con giáp được Thần Tài cứu tinh, phúc khí tự động kéo đến, hốt hết tiền vàng, nhận lộc Trời ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tuổi Mùi là một trong 3 con giáp phát tài khi mùa xuân sang. Bản mệnh liên tục đón cơn mưa may mắn nhờ được thần may mắn giúp đỡ và thần tài chiếu cố nên vận trình của tuổi Mùi trơn tru, suôn sẻ hơn rất nhiều. Đối với những người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm tốt để họ rót vốn vì đầu tư lúc này sẽ rất dễ sinh lời.

Tuổi Hợi

Đa số những người tuổi Hợi đều rất hiền lành, thật thà, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người mà cũng nhờ vậy mà con giáp này luôn có quý nhân phù trợ khi gặp phải khó khăn. Trong cuộc sống, những người tuổi Hợi thường sầu muộn và suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm.

Đông qua xuân đến, 3 con giáp được Thần Tài cứu tinh, phúc khí tự động kéo đến, hốt hết tiền vàng, nhận lộc Trời ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian trước đây, tuổi Hợi có gặp khó khăn đến mấy thì không rõ nhưng bước sang mùa xuân, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, công việc của người tuổi Hợi sẽ có nhiều tiến triển bất ngờ đem đến lợi nhuận. Về vấn đề tài chính, tuổi Hợi không cần phải lo lắng quá nhiều vì tiền bạc sẽ tự động tìm tới cửa.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng tháng 1, 2, 3 năm 2023: Những tuổi này trúng quả trời ban, tiền vàng trải đầy nhà, may mắn ập đến, phú quý vinh hoa

Đúng tháng 1, 2, 3 năm 2023: Những tuổi này trúng quả trời ban, tiền vàng trải đầy nhà, may mắn ập đến, phú quý vinh hoa

Vận may ập đến bất ngờ trong tháng 1, 2, 3 năm 2023 khiến họ cũng cảm thấy bất ngờ. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nhưng 3 con giáp này có thể từ tay trắng dựng nên cơ đồ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mùa xuân tử vi hôm nay tử vi ngày 28/12/2022 con giap may man tu vi 12 con giap tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 26 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'