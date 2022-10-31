Đồng hồ dừng đúng 9h30 sáng ngày mai (1/11), tài lộc 3 con giáp 'đỏ rực' cả bầu trời, tiền bạc cuồn cuộn chảy về, hoan hỷ phú quý phát tài, một bước thành đại gia, nhà lầu xe hơi cùng lúc tậu đủ

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 13:47

3 con giáp tài lộc dồi dào, chính thức hết khổ, một bước thành đại gia, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay.

Tuổi Mão

Nhờ có Thần Tài giúp sức nên vào đúng 9h30 sáng mai tài vận của Mão đỏ chót như son. Sự nghiệp của Mão hứa hẹn đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng. Con giáp này cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực để sớm hoàn thành công việc. Không chỉ đảm bảo chất lượng công việc, Mão còn có nhiều sáng kiến độc đáo.

Vận may của tuổi Mão giật mình lội ngược dòng trở thành người phong phú khiến ai cũng ngưỡng mộ. Thời gian tới những người tuổi Mão chính là một trong những con giáp suôn sẻ hái lộc về nhà, tiền tài tiêu pha tự do mà không lo cạn. Chưa kể, bạn còn có thời cơ được tăng lương tăng bổng thăng quan tiến chức, tiền xài sang năm vẫn còn dư dả .

Mão sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Mèo sẽ có một thời gian khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề. Người tuổi Mão hãy nắm lấy cơ may tài lộc mở ra trước mắt, nếu con giáp này biết nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì còn có được nguồn tài lộc dồi dào như nước chảy trong nguồn chẳng bao giờ cạn nữa.

Đồng hồ dừng đúng 9h30 sáng ngày mai (1/11), tài lộc 3 con giáp 'đỏ rực' cả bầu trời, tiền bạc cuồn cuộn chảy về, hoan hỷ phú quý phát tài, một bước thành đại gia, nhà lầu xe hơi cùng lúc tậu đủ - Ảnh 1
Mão sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Mèo sẽ có một thời gian khá tốt lành, gặp hung hóa cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 9h30 sáng mai, Sửu đón nhận nhiều may mắn về tài lộc. Một phần là nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này. Sửu đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Vì vậy, đây là lúc bản mệnh tận hưởng thành quả của mình.

Đây chính là khoảng thời gian để con giáp có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm tuổi Sửu cũng vô cùng viên mãn. Ngoài ra, những người thân trong gia đình bạn cũng may mắn lây và nhận về nhiều lộc lá trong tương lai.

Sửu có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Đồng hồ dừng đúng 9h30 sáng ngày mai (1/11), tài lộc 3 con giáp 'đỏ rực' cả bầu trời, tiền bạc cuồn cuộn chảy về, hoan hỷ phú quý phát tài, một bước thành đại gia, nhà lầu xe hơi cùng lúc tậu đủ - Ảnh 2
Đúng 9h30 sáng mai, Sửu đón nhận nhiều may mắn về tài lộc. Một phần là nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường tài lộc của Hợi vào thời gian này vô cùng nở rộ. Nhờ nguồn thu nhập ổn định nên Hợi thoải mái hơn trong cuộc sống và cũng không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Bên cạnh đó, có những khoản tiền bị đọng lại trước đây bỗng dưng được hoàn trả. Thêm cản những nguồn lợi bỗng dưng xuất hiện. Thời điểm này khó khăn, vất vả đã tạm qua đi. Giờ là lúc để Hợi tận hưởng thành quả của mình.

Đúng 9h30 sáng mai, người cầm tinh con Heo chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Hợi đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ. Chưa kể, bạn còn dư dả một khoản tiền trong tương lai để sắm xe, mua nhà chăm lo cuộc sống.

Trong thời điểm này, con đường kiếm tiền của Hợi sẽ nở rộ hơn bao giờ hết, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Hợi dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Nói cách khác, tuổi Hợi chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội là có thể phát tài, phát lộc.

Đồng hồ dừng đúng 9h30 sáng ngày mai (1/11), tài lộc 3 con giáp 'đỏ rực' cả bầu trời, tiền bạc cuồn cuộn chảy về, hoan hỷ phú quý phát tài, một bước thành đại gia, nhà lầu xe hơi cùng lúc tậu đủ - Ảnh 3
Trong thời điểm này, con đường kiếm tiền của Hợi sẽ nở rộ hơn bao giờ hết, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khă - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ ba tử vi ngày 1/11 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 52 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng