Đồng hồ điểm đúng 4h chiều mai (28/7): 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', trời cho cơ hội trúng số cực đậm, nắm bắt là phất lên giàu có

Đúng 4h chiều ngày 28/7, đường tài lộc của tuổi Dậu may mắn được Tam Hội cục trợ lực nên hanh thông rực rỡ. Nếu bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian qua thì đây là lúc công lao của bạn được ghi nhận. Lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu thường nhiệt tình, hào phóng, độc lập và tự chủ. Họ thích nghi tốt với hoàn cảnh nên dù sinh ra trong điều kiện khó khăn, con giáp này vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Rồng thường hiền lành, chịu khó. Họ mang tính cách ấm áp, trong sáng, tốt bụng. Trong cuộc sống, họ sống tự lập, kỷ luật và thích theo đuổi những điều mới mẻ.

Thời điểm 4h chiều 28/7, Dậu được dự đoán có khả năng trúng số rất lớn, tiền từ nhiều nguồn ùn ùn về tài khoản. Tổ tiên đang phù hộ cho bản mệnh cải thiện được tình hình tài chính hiện tại, quan trọng là bạn có biết để nắm bắt hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4h chiều ngày 28/7, con giáp tuổi Thìn được dự đoán có tài vận dồi dào, vận khí khởi sắc. Thời cơ đến giúp họ có thêm công việc, dự án, tăng thêm thu nhập. Thiên Tài mang tới những dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của tuổi Thìn. Nếu đã chăm chỉ với các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả lao động của mình.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ. Tương lai thăng tiến không còn xa bạn nữa. Người làm kinh doanh cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, kỳ được những hợp đồng giá trị lớn.

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão mềm mỏng, khéo ăn khéo nói nên được lòng người. Họ sinh ra đã mang số mệnh giàu sang phú quý nên dù xuất phát điểm thấp vẫn có thể thành công. Người tuổi này giỏi giao tiếp, nhẹ nhàng và điềm đạm. Họ sống chân thành, hay giúp đỡ người khác nên sẽ được quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Những nỗ lực của những người tuổi Mão cuối cùng cũng mang về cho họ nhiều cơ hội thăng tiến. Đúng 4h chiều ngày 28/7, thu nhập bùng nổ là điều mà bản mệnh sẽ phải ngạc nhiên. Dường như vận tài chính của Mão không chỉ có được nhờ năng lực mà đôi lúc còn có tiền từ trên trời rơi xuống.

Tình hình tài chính của Mão kể từ thời điểm này trở đi có những bước tiến đáng mừng. Bản mệnh có cơ hội tìm được những đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác làm ăn thuận lợi, dù chưa thể phát tài trong một sớm một chiều nhưng cũng có đồng ra đồng vào, không phải lo lắng đến chuyện chi tiêu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả