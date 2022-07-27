Đồng hồ điểm đúng 4h chiều mai (28/7): 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', trời cho cơ hội trúng số cực đậm, nắm bắt là phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 18:39

Những ngày vất vả chờ tin tốt trước đó đã qua đi, đây là lúc con giáp này đón nhận thành quả nhờ sự nỗ lực của bản thân.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường nhiệt tình, hào phóng, độc lập và tự chủ. Họ thích nghi tốt với hoàn cảnh nên dù sinh ra trong điều kiện khó khăn, con giáp này vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Đồng hồ điểm đúng 4h chiều mai (28/7): 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', trời cho cơ hội trúng số cực đậm, nắm bắt là phất lên giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4h chiều ngày 28/7, đường tài lộc của tuổi Dậu may mắn được Tam Hội cục trợ lực nên hanh thông rực rỡ. Nếu bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian qua thì đây là lúc công lao của bạn được ghi nhận. Lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Thời điểm 4h chiều 28/7, Dậu được dự đoán có khả năng trúng số rất lớn, tiền từ nhiều nguồn ùn ùn về tài khoản. Tổ tiên đang phù hộ cho bản mệnh cải thiện được tình hình tài chính hiện tại, quan trọng là bạn có biết để nắm bắt hay không.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Rồng thường hiền lành, chịu khó. Họ mang tính cách ấm áp, trong sáng, tốt bụng. Trong cuộc sống, họ sống tự lập, kỷ luật và thích theo đuổi những điều mới mẻ.

Đồng hồ điểm đúng 4h chiều mai (28/7): 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', trời cho cơ hội trúng số cực đậm, nắm bắt là phất lên giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4h chiều ngày 28/7, con giáp tuổi Thìn được dự đoán có tài vận dồi dào, vận khí khởi sắc. Thời cơ đến giúp họ có thêm công việc, dự án, tăng thêm thu nhập. Thiên Tài mang tới những dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của tuổi Thìn. Nếu đã chăm chỉ với các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả lao động của mình. 

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ. Tương lai thăng tiến không còn xa bạn nữa. Người làm kinh doanh cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, kỳ được những hợp đồng giá trị lớn.

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão mềm mỏng, khéo ăn khéo nói nên được lòng người. Họ sinh ra đã mang số mệnh giàu sang phú quý nên dù xuất phát điểm thấp vẫn có thể thành công. Người tuổi này giỏi giao tiếp, nhẹ nhàng và điềm đạm. Họ sống chân thành, hay giúp đỡ người khác nên sẽ được quý nhân phù trợ.

Đồng hồ điểm đúng 4h chiều mai (28/7): 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', trời cho cơ hội trúng số cực đậm, nắm bắt là phất lên giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những nỗ lực của những người tuổi Mão cuối cùng cũng mang về cho họ nhiều cơ hội thăng tiến. Đúng 4h chiều ngày 28/7, thu nhập bùng nổ là điều mà bản mệnh sẽ phải ngạc nhiên. Dường như vận tài chính của Mão không chỉ có được nhờ năng lực mà đôi lúc còn có tiền từ trên trời rơi xuống. 

Tình hình tài chính của Mão kể từ thời điểm này trở đi có những bước tiến đáng mừng. Bản mệnh có cơ hội tìm được những đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác làm ăn thuận lợi, dù chưa thể phát tài trong một sớm một chiều nhưng cũng có đồng ra đồng vào, không phải lo lắng đến chuyện chi tiêu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Tử vi đúng ngày mai - ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch: 3 con giáp 'chết đuối vớ được cọc', chính thức bước qua những tháng ngày cơ cực, tương lai tươi sáng đang vẫy gọi, công danh - tình tiền đều viên mãn

Tử vi đúng ngày mai - ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch: 3 con giáp 'chết đuối vớ được cọc', chính thức bước qua những tháng ngày cơ cực, tương lai tươi sáng đang vẫy gọi, công danh - tình tiền đều viên mãn

Trong ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch này, 3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền tài thoải mái tiêu xài.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 28 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn