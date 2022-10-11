Đồng hồ điểm đúng 23h đêm mai (12/10), top 3 tuổi được các vì sao may mắn mỉm cười và nâng đỡ, tiền, vàng bạc đầy két, đường quan lộ hanh thông rực sáng

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 18:38

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn vào 23h đêm mai (12/10). Bạn cầu được ước thấy, cả công việc và tình duyên đều đạt được những thành tựu đáng kể.

Tuổi Hợi

Vào 23h đêm mai (12/10), tuổi Hợi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, thời gian tới, tuổi Hợi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi. Tất nhiên, là những người vô tư, vô lo, tuổi Hợi thường không có tâm lý đề phòng người khác. 

Đồng hồ điểm đúng 23h đêm mai (12/10), top 3 tuổi được các vì sao may mắn mỉm cười và nâng đỡ, tiền, vàng bạc đầy két, đường quan lộ hanh thông rực sáng - Ảnh 1
Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Thân đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Thân sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Vào 23h đêm mai (12/10), Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Đồng hồ điểm đúng 23h đêm mai (12/10), top 3 tuổi được các vì sao may mắn mỉm cười và nâng đỡ, tiền, vàng bạc đầy két, đường quan lộ hanh thông rực sáng - Ảnh 2
Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ cực kỳ tinh tế. Họ cũng rất dễ mềm lòng. Vì không phải là người làm việc hấp tấp trong công việc nên Thìn thường làm việc một cách gọn gàng, ngăn nắp và hoàn thành ổn thỏa. Với tính tình thân thiện, thẳng thắn, thật thà nên Thìn luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh.

Vào 23h đêm mai (12/10), Thìn được Phật tổ che chở nên có một cuộc sống tốt lành, tài vận hạnh thông, phú quý giàu sang. Song, vì chuyện làm ăn ngày càng phát triển tốt, của cải trông thấy rõ, để không xảy ra việc không đáng tiếc, tuổi Thìn cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói cũng như giao tiếp, tránh mắc bẫy tiểu nhân. 

Đồng hồ điểm đúng 23h đêm mai (12/10), top 3 tuổi được các vì sao may mắn mỉm cười và nâng đỡ, tiền, vàng bạc đầy két, đường quan lộ hanh thông rực sáng - Ảnh 3
 Vì không phải là người làm việc hấp tấp trong công việc nên Thìn thường làm việc một cách gọn gàng, ngăn nắp và hoàn thành ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

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