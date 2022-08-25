Đồng hồ điểm đúng 17 giờ chiều mai (26/8), 3 tuổi được Thần Tài ‘chống lưng’, tiền của dồi dào, phất như diều gặp gió thành đại gia

Đồng hồ điểm đúng 17 giờ chiều mai (26/8), những con giáp này gặt hái được nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.
- Tử vi 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8), ‘xởi lởi trời cho’, may mắn đổ dồn vào 3 con giáp này, rước hết lộc về nhà, đổi đời giàu sang
- Đúng 6 giờ sáng ngày mai (26/08/2022), những con giáp sau vét sạch lộc trời, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi
Tuổi Sửu
Thầy phong thủy nói rằng, trong cuộc sống, con giáp tuổi Sửu luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí. Những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần con giáp này biết nắm bắt cơ hội thì có thể huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời của mình đó.
Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 17 giờ chiều mai, người tuổi Sửu hoàn toàn lột xác chính nhờ việc biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình. Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.
Dự báo tử vi cho thấy, giai đoạn tới chính là thời điểm tuổi Sửu như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Thời gian qua, con giáp này không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, bản mệnh từng bước khẳng định và nâng vị thế của mình, luôn được cấp trên đánh giá cao.
Tuổi Ngọ
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ quan niệm rằng vận may không tự nhiên mà tới, phải tìm cách nắm bắt cơ hội. Đó chính là lý do con giáp này luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng. Con giáp này thông minh, nhanh nhẹn, giàu sức sáng tạo lại có khả năng lãnh đạo nên có thể đạt đánh thành công, được người đời nể trọng dù ở độ tuổi nào.
Những người cầm tinh con Ngựa luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, cảm thông. Nếu trở thành lãnh đạo, bản mệnh sẽ là được mọi người tin yêu. Tử vi dự báo rằng đúng 17 giờ ngày 26/8, con giáp này có cơ hội tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, tài lộc nở rộ.
Sự ổn trọng và chắc chắn, làm việc tới nơi tới chốn đã làm nên thương hiệu của con giáp này. Chẳng việc gì qua tay con giáp này mà không được hoàn thành gọn gàng. Năng lực của người tuổi này đã là điều không cần phải bàn cãi, tiếng lành đồn xa, ngày càng tạo dựng được địa vị trong xã hội.
Tuổi Thìn
Theo tử vi khoa học, những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh vương giả. Con giáp này luôn mưu cầu quyền lực và sự sung túc, giàu sang. Bản mệnh cũng luôn cố gắng không ngừng để xây dựng một cuộc sống viên mãn.
Người tuổi Thìn là con giáp dễ thành công ngay từ giai đoạn tiền vận, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Song bản mệnh cũng không phải chỉ toàn gặp may mắn, mà đôi lúc cũng phải đối mặt với sóng gió. Tuy nhiên dù thời gian trước có khó khăn ra sao, thì từ 17 giờ thứ Sáu tuần này, con giáp này sẽ bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ.
Nếu nắm bắt được cơ hội tốt này, thời gian tới, cuộc sống của tuổi Thìn sẽ thăng hoa cả tiền lẫn tình. Con giáp này có thái độ làm việc chỉnh chu, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được cấp trên ghi nhận, tạo dấu ấn riêng đối với đồng nghiệp.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.