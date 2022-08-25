Tử vi 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/8), ‘xởi lởi trời cho’, may mắn đổ dồn vào 3 con giáp này, rước hết lộc về nhà, đổi đời giàu sang

Vận may của những con giáp sau bắt đầu ập đến trong 3 ngày cuối tuần (26, 27, 28/9), nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng.
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Tuổi Mùi
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bản mệnh thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Trong công việc, con giáp tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển.
Các chuyên gia phong thủy cho hay, trong 3 ngày tới sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Con giáp này thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn này, bản mệnh sẽ gặp những khoảng thời gian hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.
Vậy nên dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào, con giáp này cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng, bởi may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi. Theo đó, thời điểm tài vận này, những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp người tuổi này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.
Tuổi Dần
Theo tử vi khoa học cho biết, người tuổi Dần có sự chăm chỉ, đam mê học hỏi khiến nhiều con giáp khác nể phục. Bản mệnh có ước mơ, hoài bão lớn, đã muốn làm gì thì nhất định sẽ làm bằng được. Những người cầm tinh con Hổ không ngừng nỗ lực bằng chính sức lực của bản thân để gây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.
Người tuổi Dần thông minh, sáng tạo, giỏi ngoại giao nên luôn được những người xung quanh yêu mến, kính nể. Con giáp này gây dựng được mối quan hệ rộng rãi, vừa đa dạng vừa chân thành. Cấp trên luôn ưu ái cho tuổi Dần những vị trí tốt, có khả năng tỏa sáng.
Tử vi dự báo rằng từ ngày 26 đến ngày 28/8, người tuổi Dần có thể tận dụng hết khả năng của mình cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân nên tài lộc phất lên vù vù, công việc cứ thế diễn ra suôn sẻ. Tương lai trong thời gian tới của con giáp tuổi Dần sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ. Nhân duyên tốt cũng sẽ khiến bản mệnh có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền.
Tuổi Thân
Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Thân thường được cho là những người thông minh, giỏi tính toán, biết xã giao. Do đó con giáp này có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, nhờ đó mà xung quanh con giáp này có rất nhiều quý nhân. Quý nhân sẽ luôn giúp đỡ, chỉ dẫn cho người tuổi Thân vượt qua khó khăn trong cuộc sống, từ đấy trở nên giàu có.
Theo tử vi dự báo, 3 ngày cuối tuần này (26, 27, 28/8), những điều xui rủi sẽ lùi lại phía sau, mở ra nhiều chuyển biến tích cực cho vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Thân. Người tuổi này sẽ đón nhận được nhiều cơ hội tốt để phát triển, gặt hái thành tựu vang dội. Đúng giai đoạn vượng phát, đầu tư gì cũng sinh lời, làm việc thì được hưởng nhiều hoa hồng.
Nhìn chung, con giáp này sẽ không phải lo lắng gì về tiền bạc trong thời gian tới. Trong quá trình đó, các mối quan hệ bạn bè cũng sẽ là nguồn trợ lực rất lớn cho người tuổi này.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.