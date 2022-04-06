Định mệnh an bài: top 3 con giáp được BỀ TRÊN "độ", quý nhân dang tay nâng đỡ đổi mệnh đại gia, phát lộc phát tài trong 3 năm tới

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 08:02

Được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được cấp trên tín nhiệm, khen thưởng, những con giáp này được khuyên mua thêm két để đựng tiền trong 3 năm tới.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính tình cương trực, thẳng thắn. Họ là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Người tuổi này có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Họ có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

3 năm tới người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng. Người làm ăn nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Tuổi Dậu

3 năm tới tuổi Dậu được Tam Hợp nâng đỡ nên đi làm cũng bớt áp lực. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được cấp trên tín nhiệm, khen thưởng. Kinh doanh thì được khách hàng khen ngợi thì thái độ niềm nở.

 

Định mệnh an bài: top 3 con giáp được BỀ TRÊN 'độ', quý nhân dang tay nâng đỡ đổi mệnh đại gia, phát lộc phát tài trong 3 năm tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện tình cảm nhờ Thổ sinh Kim nên khá dễ thở. Khả năng cao bạn sẽ thoát “ế” hoặc chí ít cũng tìm được đối tượng để trò chuyện, tìm hiểu.  Có tin tức ở xa, hoặc có sự di chuyển, đi lại. Có sự gặp gỡ bè bạn, người quen cũ rất vui.

 

Tiền bạc đi lên nhờ có Thực Thần. Bạn không cần phải dùng tiền bạc nhưng vẫn có được sự yêu quý từ những người xung quanh. Có người sẽ biếu bạn đồ ăn, quần áo hoặc món quà gì đó làm bạn cực kỳ phấn khích.

 

Tuổi Mùi

Trong vòng 3 năm tới, vận tài lộc của người tuổi Mùi quả thực không thể coi thường, bạn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi phương Đông tiết lộ Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi năm qua đi là tiền bạc mà Chính Tài mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

Đương nhiên khi Chính Tài lên ngôi thì công việc của người tuổi Mùi cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên.

Có một điểm không thể không nhắc đến trong vận trình tài lộc của con giáp này, đó là sẽ có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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