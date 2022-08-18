Điểm mặt 3 con giáp nên kiêng kị trong tháng cô hồn, làm gì cũng phải cẩn thận cực kì là ai?

Nếu bạn thuộc các con giáp dưới đây thì nên cẩn trọng trong tháng cô hồn này.

Tuổi Hợi

Môi trường sống của lợn vốn không được sạch sẽ, khi mô tả môi trường sống của bẩn thỉu, mọi người cũng thường nói rằng "sống trong chuồng lợn". Cách nói chơi này phản ánh sự thật, phòng ốc bẩn thỉu, nhiều rác rưởi rất dễ tích tụ và thu hút những năng lượng xấu.

Nhắc nhở những người tuổi Hợi, đặc biệt trong tháng cô hồn, nên tránh những nơi có môi trường bẩn thỉu như bãi rác hoặc những nơi có nhiều người qua lại, đồng thời giữ cho môi trường phòng ở trong nhà luôn sạch sẽ, ngăn nắp, có như vậy mới bình yên mà sống, tai hoạ né xa.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp dễ gặp xui xẻo trong tháng cô hồn năm nay. Mặc dù khá vượng về kinh tế nhưng điều này đồng nghĩa với việc xung quanh Dần sẽ có rất nhiều tiểu nhân trực chờ “xâu xé”.

Người tuổi Dần cần tỉnh táo và đề phòng hơn trong công việc. Đừng chủ quan nghĩ rằng bạn bè, đồng nghiệp lâu năm sẽ là người đáng để tin tưởng. Kẻ thù thường xuất hiện vào những lúc ta thiếu đề phòng nhất.

Vận thị phi trong tháng cô hồn khiến Dần có xu hướng dễ nóng tính, nói lời tuy chân thành nhưng mất lòng lại thành rước họa vào thân.

Trong tháng này, đàn ông tuổi Dần không nên ra ngoài buổi tối vì dễ gặp chuyện không may. Phụ nữ tuổi Dần nên đeo pha lê hoặc trang sức bằng bạc để trừ tà trong tháng 7 âm lịch để tránh vận xui vào người.

Tuổi Thân

Từ xưa khỉ leo núi, nay khỉ cũng hay lui tới những nơi có nhiều cây cối tươi tốt nhưng trong phong thủy, những nơi có cây cối tươi tốt vốn là nơi có âm khí nặng nề, vì vậy những người sinh năm khỉ dễ bị năng lượng xấu đeo bám trong tháng cô hồn.

Bước sang tháng 7 âm lịch, nếu người tuổi Thân bị cảm lạnh hoặc cảm thấy không khỏe, phải tránh một số địa điểm nhiều cây cối như rừng rậm, núi cao, đồng thời tránh xa bạn bè và đồng nghiệp đang bị cảm. Bây giờ vẫn đang trong thời gian có dịch, hãy cố gắng tránh tụ tập ăn uống chung hoặc đi đến những nơi có nhiều người.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-mat-3-con-giap-nen-kieng-ki-trong-thang-co-hon-lam-gi-cung-phai-can-than-cuc-ki-la-ai-487257.html