Điểm mặt 3 con giáp nên kiêng kị trong tháng cô hồn, làm gì cũng phải cẩn thận cực kì là ai?

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 16:00

Nếu bạn thuộc các con giáp dưới đây thì nên cẩn trọng trong tháng cô hồn này.

Tuổi Hợi

Môi trường sống của lợn vốn không được sạch sẽ, khi mô tả môi trường sống của bẩn thỉu, mọi người cũng thường nói rằng "sống trong chuồng lợn". Cách nói chơi này phản ánh sự thật, phòng ốc bẩn thỉu, nhiều rác rưởi rất dễ tích tụ và thu hút những năng lượng xấu.

Nhắc nhở những người tuổi Hợi, đặc biệt trong tháng cô hồn, nên tránh những nơi có môi trường bẩn thỉu như bãi rác hoặc những nơi có nhiều người qua lại, đồng thời giữ cho môi trường phòng ở trong nhà luôn sạch sẽ, ngăn nắp, có như vậy mới bình yên mà sống, tai hoạ né xa.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp dễ gặp xui xẻo trong tháng cô hồn năm nay. Mặc dù khá vượng về kinh tế nhưng điều này đồng nghĩa với việc xung quanh Dần sẽ có rất nhiều tiểu nhân trực chờ “xâu xé”.

Người tuổi Dần cần tỉnh táo và đề phòng hơn trong công việc. Đừng chủ quan nghĩ rằng bạn bè, đồng nghiệp lâu năm sẽ là người đáng để tin tưởng. Kẻ thù thường xuất hiện vào những lúc ta thiếu đề phòng nhất.

Điểm mặt 3 con giáp nên kiêng kị trong tháng cô hồn, làm gì cũng phải cẩn thận cực kì là ai? - Ảnh 1

Vận thị phi trong tháng cô hồn khiến Dần có xu hướng dễ nóng tính, nói lời tuy chân thành nhưng mất lòng lại thành rước họa vào thân.

Trong tháng này, đàn ông tuổi Dần không nên ra ngoài buổi tối vì dễ gặp chuyện không may. Phụ nữ tuổi Dần nên đeo pha lê hoặc trang sức bằng bạc để trừ tà trong tháng 7 âm lịch để tránh vận xui vào người.

Tuổi Thân

Từ xưa khỉ leo núi, nay khỉ cũng hay lui tới những nơi có nhiều cây cối tươi tốt nhưng trong phong thủy, những nơi có cây cối tươi tốt vốn là nơi có âm khí nặng nề, vì vậy những người sinh năm khỉ dễ bị năng lượng xấu đeo bám trong tháng cô hồn.

Bước sang tháng 7 âm lịch, nếu người tuổi Thân bị cảm lạnh hoặc cảm thấy không khỏe, phải tránh một số địa điểm nhiều cây cối như rừng rậm, núi cao, đồng thời tránh xa bạn bè và đồng nghiệp đang bị cảm. Bây giờ vẫn đang trong thời gian có dịch, hãy cố gắng tránh tụ tập ăn uống chung hoặc đi đến những nơi có nhiều người.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Giữa tháng 8 này, con giáp nào được Ngọc Hoàng chọn mặt gửi vàng, của cải tràn ngập?

Giữa tháng 8 này, con giáp nào được Ngọc Hoàng chọn mặt gửi vàng, của cải tràn ngập?

Các con giáp may mắn được trời thương ban phước lộc, tiền vàng tràn ngập.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 12 con giáp con giáp tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi