Điểm danh 3 con giáp MAY MẮN nhất trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, có lộc cực to, công danh thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 07/06/2023 10:21

Những con giáp này trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch gặp nhiều vận may, bên cạnh đó lại được cát tinh phù trợ nên việc gì cũng thành công mỹ mãn.

Tuổi Mùi

Bản chất những người tuổi Mùi đều lạc quan, vui vẻ và cởi mở. Thêm nữa họ cũng rất nhiệt tình, nỗ lực trong công việc nên luôn được đền đáp xứng đáng. Khi gặp khó khăn, tuổi Mùi rất giỏi chịu đựng, chấp nhận tất cả để chờ ngày công thành danh toại.

Theo tử vi, trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch là khoảng thời gian tuổi Mùi có thể tự tin về một tương lai tươi sáng rực rỡ, gặp nhiều niềm vui bất ngờ nối tiếp. Đối với công việc, tuổi Mùi sẽ thăng tiến, làm ăn phát đạt, tài lộc bỗng dưng kéo tới. Con giáp này có thể "bỏ túi" số tiền lớn mà nhiều người khác phải dành dụm cả đời. Về tình duyên, tuổi Mùi gặp vận đào hoa nên hạnh phúc ngọt ngào ai cũng phát ghen.

Điểm danh 3 con giáp MAY MẮN nhất trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, có lộc cực to, công danh thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm và cũng rất thông minh, biết trước biết sau. Thế nên, dù đi đâu hay làm gì, người tuổi Mão cũng được quý nhân chiếu cố, soi đường dẫn lối trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Sách tử vi nói, trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, con giáp này sẽ giàu sang, sung túc đủ đầy, tiền chất đầy két.

Dù hiện tại có gặp khó khăn, nhưng thời gian này, cục diện sẽ thay đổi, chuyển bại thành thắng. Con giáp này chỉ cần chuyên tâm làm ăn, hợp đồng sẽ về và đơn hàng cũng sẽ tăng lên. Tình yêu nở hoa, sự nghiệp hanh thông, còn gì vui hơn chứ?

Điểm danh 3 con giáp MAY MẮN nhất trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, có lộc cực to, công danh thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa rất thông minh, siêng năng và không bao giờ từ bỏ đam mê. Họ cũng có góc nhìn thấu đáo và quan điểm mới mẻ trong cuộc sống. Nhờ kĩ năng, kiến thức tốt và may mắn hơn người mà tuổi Ngọ ổn định sự nghiệp sớm hơn so với những con giáp khác.

Trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ sẽ tài lộc vượng phát, hạnh phúc gõ cửa. Bạn không phải lo lắng về vấn đề tài chính, tiền bạc dư dả. Nếu là người kinh doanh thì trong thời gian này, tuổi Ngọ nhanh chóng giải quyết những công việc khúc mắc, tháo gỡ khó khăn hiện tại. Nếu làm công ăn lương thì tuổi Ngọ sẽ được thăng chức tăng lương. Nhìn chung, tuổi Ngọ sẽ có tài lộc đột phá, lội ngược dòng thành công ngoạn mục.

Điểm danh 3 con giáp MAY MẮN nhất trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, có lộc cực to, công danh thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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