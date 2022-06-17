Điểm danh 3 con giáp lạc lối trong rừng vàng biển bạc, ngập mặt trong châu báu ngọc ngà, ăn lộc trời cho vào ngày thứ 2 đầu tuần 20/6-26/6

Người tuổi Thân ngay từ thuở nhỏ đã thể hiện được tài năng, sự thông minh của mình. Họ giỏi giang, chịu thương chịu khó lại có mắt nhìn người nên người khác dù muốn cũng không thể lợi dụng hay hãm hại Thân.

Thế nên, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Thân đã thành công rực rỡ, phất lên như diều gặp gió. Trong ngày đầu tuần tới, tuổi Thân sẽ một bước đổi đời, kiếm được bộn tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thân vẫn có bạc tỷ trong tay, sung sướng hết phần thiên hạ.

Nếu nói về tham vọng, chắc không ai qua được những người tuổi Thìn. Trời sinh họ vốn là những con Rồng được thừa hưởng phúc đức và vận may quý giá. Họ tồn tại trên thế gian này để làm những điều phi thường và được nhiều người ngưỡng mộ.



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Đa số, những người tuổi Thìn đều rất thông minh và tài giỏi. Họ thường công thành danh toại khi tuổi đời khá trẻ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tuổi Thìn được Quý nhân phù trợ nên có được cuộc sống viên mãn, điều đặc biệt họ được hưởng phúc đức trời ban đến cuối đời, gia đạo an yên, tài vận dư dả.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường rất năng động, nhiệt tình, thích sự phóng khoáng, tự do như con giáp mà họ đại diện vậy. Bản mệnh thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ.

Ảnh minh họa

Trời sinh tuổi Ngọ vốn giỏi giao tiếp và được nhiều người yêu quý. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Thứ 2 đầu tuần tới, con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công, tài lộc thi nhau nối đuôi về két. Những thành quả đó phần lớn không do quý nhân mà đều dựa vào sự cố gắng của chính bản thân bản mệnh.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.