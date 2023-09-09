Đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp lên hương vùn vụt, tiền của và vận may thay nhau kéo về nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 09/09/2023 19:00

Dự đoán đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này luôn trong tư thế ngẩng cao đầu. Dù là tiền bạc, sự nghiệp hay tình cảm đều rất suôn sẻ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sớm mang trong mình bản lĩnh kiên cường, ý chí tuyệt vời hơn người. Họ có đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng rất chắc chắn, đối nhân xử thế cũng rất khéo léo. Chưa kể, tuổi Dậu rất giỏi ăn nói, vì thế nên quan hệ ngoại giao của họ rất tốt, quen biết vô cùng rộng rãi nên thỉnh thoảng cũng nhận được sự giúp đỡ của các quý nhân.

Dự đoán đầu tháng 8 âm lịch, công việc của người tuổi Dậu vô cùng thuận lợi, vẹn toàn. Họ có biểu hiện rất xuất sắc trong công việc. Từ thời gian này, người cầm tinh con Gà cũng nhận được rất nhiều cơ hội giúp thăng tiến trong sự nghiệp.

Đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp lên hương vùn vụt, tiền của và vận may thay nhau kéo về nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người thông minh, hóm hỉnh và tài giỏi. Chính vì vậy mà học rất dễ thu phục lòng người. Bước sang đầu tháng 8 âm lịch, các sao may mắn đã chiếu mệnh giúp con giáp này luôn gặp vận may. Vốn dĩ tuổi Tỵ luôn nỗ lực, chăm chỉ trong công việc. Nay có thêm chút may mắn giúp họ thu về nhiều lợi nhuận, làm việc gì cũng suôn sẻ.

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh vốn được khách hàng yêu mến, nay lại được khách truyền tai nhau tìm đến đông hơn khiến công việc thu lợi gấp 2, 3 lần. Trong công việc thường ngày của tuổi Tỵ cũng có nhiều tiến triển thuận lợi. Tuổi Tỵ nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp, sự kính trọng của lãnh đạo nên dễ thăng quan tiến chức.

Đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp lên hương vùn vụt, tiền của và vận may thay nhau kéo về nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng luôn có số phận khác người. Họ là người rất xem trọng sự nghiệp, họ cũng rất có chí tiến thủ, trong công việc họ vô cùng chăm chỉ và có trách nhiệm. Dự đoán đầu tháng 8 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của Thìn phát triển vượt trội hơn bao giờ hết.

Họ nhận được nhiều cơ hội để khẳng định mình, rất dễ dàng được thăng chức tăng lương. Khi làm việc, người tuổi Thìn rất chuyên chú nên tháng này sự nghiệp của họ phát triển ổn định là điều đương nhiên. Chỉ cần kiên trì người tuổi Thìn sẽ đạt được những thành tựu ngoài mong đợi.

Đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp lên hương vùn vụt, tiền của và vận may thay nhau kéo về nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

Cuối tháng 8, những con giáp sau đây gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 8 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi cuối tháng 7 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 22 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 52 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng