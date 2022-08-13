"Đạp đổ vận xui", tuần mới (15/8 - 21/8), 3 con giáp phất lên giàu sang, sung túc bất ngờ, tài lộc thi nhau "chạy" vào túi, tài khoản tăng chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 17:58

Nhờ Cát Tinh soi chiếu, dự báo trong tuần mới, 3 con giáp sẽ chạm nóc giàu sang, nhà xe đủ cả.

Tuổi Thìn

Những người sinh năm rồng thường tài năng, thông minh xuất chúng. Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm rồng thường tài năng, thông minh xuất chúng. Không những thế, người tuổi này còn giàu nghị lực và có tham vọng.

Tuần mới tới đây, người tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn rất nhiều. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao thêm việc. Nhiệm vụ này tuy khá khó khăn nhưng cũng là cơ hội để họ thể hiện năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh số tăng lên nhanh chóng. Người tuổi Thìn nên nhớ rằng, mọi thành công trong cuộc sống cũng như công việc thường đến từ sự cố gắng, nỗ lực của chính họ. Kể từ tuần này, người tuổi Thìn có nhiều tin vui gõ cửa, cuộc đời hứa hẹn sẽ sang một trang mới.

'Đạp đổ vận xui', tuần mới (15/8 - 21/8), 3 con giáp phất lên giàu sang, sung túc bất ngờ, tài lộc thi nhau 'chạy' vào túi, tài khoản tăng chóng mặt - Ảnh 1
Tuần mới tới đây, người tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách hiền lành, chăm chỉ và luôn kiên nhẫn chờ đợi điều tốt đẹp đến với mình. So với những người khác, tuổi Thân rất tự lập và không muốn nhờ vả bất cứ ai. Tuổi Thân là người có ý chí phi thường, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Thân sẽ công thành danh toại, nếu như không thể giàu có như đại gia nhưng ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống sung túc bên người thân. 

Tử vi học có nói, trong tuần mới, vận may của tuổi Thân bắt đầu xuất hiện, những người tuổi Thân cần phải biết nắm bắt thời cơ để đổi đời. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Thân sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, cờ đến tay chỉ việc phất, cuối năm tuổi Thân viên mãn cả tình lẫn tiền. 

'Đạp đổ vận xui', tuần mới (15/8 - 21/8), 3 con giáp phất lên giàu sang, sung túc bất ngờ, tài lộc thi nhau 'chạy' vào túi, tài khoản tăng chóng mặt - Ảnh 2
Trong tuần mới, vận may của tuổi Thân bắt đầu xuất hiện, thần tài chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, can trường và dám dấn thân. Họ không sợ khổ cực, không chùn chân mỏi gối trước thất bại nên càng chí thú làm ăn càng lắm của nhiều tiền, mua nhà sắm xe ngay từ thuở độc thân.

Sách tử vi tuần mới có nói, những tháng ngày trước làm ăn thất bát, xui xẻo rình rập nhưng từ tuần mới này trở đi con giáp giàu sang này sẽ đổi đời ngoạn mục. Thu nhập của người công ăn lương, công chức văn phòng có sự nhảy vọt. Các khoản tiền thưởng dồn dập, thu nhập từ công việc tay trái có thể khiến Mão có cuộc sống dư giả, rủng rỉnh hết mực.

Con giáp tuổi Mão bước chân ra cửa là có Thần Tài nâng đỡ, vượng phát trăm bề. Không chỉ vượng tiền tài mà còn vượng công danh. Con giáp này sẽ nhận được quyền lợi lớn, có tiếng nói và vị thế được nâng tầm trong suốt thời gian còn lại của năm.

'Đạp đổ vận xui', tuần mới (15/8 - 21/8), 3 con giáp phất lên giàu sang, sung túc bất ngờ, tài lộc thi nhau 'chạy' vào túi, tài khoản tăng chóng mặt - Ảnh 3
Con giáp tuổi Mão bước chân ra cửa là có Thần Tài nâng đỡ, vượng phát trăm bề. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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