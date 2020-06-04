Đàn ông tuổi này công danh rộng mở, kiếm tiền cực giỏi, vợ con được nhờ

Tâm linh - Tử vi 04/06/2020 08:40

Đàn ông thuộc top con giáp giàu có này không chỉ giỏi kiếm tiền, tài năng mà còn một lòng một dạ với gia đình, cưng vợ như bà hoàng.

Lấy được đàn ông thuộc top con giáp giàu có này làm chồng, phụ nữ không chỉ chăn ấm nệm êm mà còn được nuông chiều như bà hoàng, sung sướng như tiên.

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Chung thủy một lòng, chẳng bao giờ ngoại tình lại không ngừng cố gắng vì vợ con nên ai lấy được Hợi sẽ sung sướng cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên đi đâu cũng được quý nhân thương yêu, nâng đỡ. Trong công việc họ là người có óc sáng tạo, trách nhiệm và dám dấn thân nên sớm gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Càng dám liều lĩnh con giáp giàu sang này càng tha hồ gánh lộc về nhà.

Không những thế, Hợi còn là con giáp vượng thê, yêu thương chiều chuộng vợ hết lòng. Dù đào hoa, được rất nhiều người mê mệt nhưng một khi đã kết hôn Hợi sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Chung thủy một lòng, chẳng bao giờ ngoại tình lại không ngừng cố gắng vì vợ con nên ai lấy được sẽ sung sướng cả đời.

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Sau khi kết hôn, nhờ lấy được người vợ vượng phu ích tử nên con giáp may mắn này càng lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đàn ông tuổi Tuất nổi tiếng độc lập, bản lĩnh và không bao giờ sống lệ thuộc vào ai, kể cả gia đình. Họ có chí tiến thủ, biết ước mơ và không ngừng nỗ lực vươn lên nên dù nghèo đến mấy cũng thành đại gia, thất bại lắm phen cũng chạm tay vào thành công.

Sau khi kết hôn, nhờ lấy được người vợ vượng phu ích tử nên con giáp may mắn này càng lắm của nhiều tiền. Đúng như câu nói “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, chỉ cần vợ chồng cùng cố gắng thì gia đình Tuất ắt tha hồ ăn sung mặc sướng, tiền chất chật nhà.

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Nếu đàn ông khác đùn đẩy mọi trách nhiệm chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái lên đầu vợ thì Thìn luôn chủ động chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thuở đang yêu khá vô tâm, tự cho rằng khi đã chinh phục được thì đối phương đã là của mình, không cần phải giữ. Thế nên, không ít lần Thìn làm cho một nửa của mình tổn thương, tủi thân. May mắn thay, sau khi kết hôn con giáp này đã biết cách trân trọng hạnh phúc đang có, biết cách yêu thương, quan tâm nên ai làm vợ Thìn ắt sẽ được chiều chuộng hết lòng.

Không chỉ thương vợ, Thìn còn là chàng giáp cuồng con. Nếu đàn ông khác đùn đẩy mọi trách nhiệm chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái lên đầu vợ thì Thìn luôn chủ động chia sẻ, thậm chí giành lấy việc chăm bẵm con. Với chàng giáp này, con cái chính là niềm hạnh phúc vô giá với họ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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