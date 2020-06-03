Phát hờn với 3 con giáp tài lộc vượng phát, một bước thành đại gia trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 03/06/2020 13:07

Số trời đã định, dù hiện tại nghèo khó bao nhiêu thì trong 100 ngày tới những con giáp may mắn này cũng có cơ hội lội ngược dòng, trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ có tháng 6 hoan hỷ, tháng 7 phát tài, tháng 8 phú quý, cả năm ngập trong nhung lụa.

con giap may man 1
Dù làm thuê hay làm chủ, trong 100 ngày tới con giáp giàu có này cũng sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cởi mở, ngay thẳng và luôn tràn đầy năng lượng nên người tuổi Dần dám nghĩ dám làm, có nhiều bứt phá trong sự nghiệp. Sau những khốn khó xui xẻo, bước chân vào tháng 6/2020 con giáp may mắn này sẽ kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt.

Dù làm thuê hay làm chủ, trong 100 ngày tới con giáp giàu có này cũng sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà. Lương thưởng đều tăng, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục chính là những thành quả mà Dần xứng đáng nhận được.

con giap may man 2
Đầu tư một vốn bốn lời, kinh doanh vượng phát, cứ thế mà giàu ú ụ là phúc phần mà Mão nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thông minh, chân thành lại biết cách đối nhân xử thế nên Mão được quý nhân thương yêu, thần tài nuông chiều. Càng chí thú làm ăn, sống đàng hoàng tử tế Mão càng nhận được nhiều ơn trên. Thế nên, nếu đang gặp khó khăn trong công việc, bị người xấu hãm hại Mão cũng đừng vội nản lòng.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 100 ngày tới Mão sẽ được cát tinh chiếu mệnh, làm gì cũng may mắn hanh thông. Đầu tư một vốn bốn lời, kinh doanh vượng phát, cứ thế mà giàu ú ụ là phúc phần mà Mão nắm chắc trong tay.

con giap may man 3
Từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, cứ thế mà gánh lộc về nhà, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ tháng 6 trở Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Lắm kẻ yêu người mến, quý nhân nâng đỡ nên Thìn sẽ thu được khoản tiền khá lớn từ công việc làm ăn, buôn bán của mình.

Công thành danh toại, tình tiền viên mãn nên Thìn sẽ một bước đổi đời, hạnh phúc ấm êm. Từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, cứ thế mà gánh lộc về nhà, sung sướng như tiên.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp được thần tài gọi tên, làm 1 hưởng 10 trong nửa cuối năm 2020

3 con giáp được thần tài gọi tên, làm 1 hưởng 10 trong nửa cuối năm 2020

Nhờ được thần tài nâng đỡ, quý nhân chiều chuộng nên 3 con giáp giàu có này sẽ ngập trong nhung lụa, càng về cuối năm càng đại phú đại quý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang con giáp giàu có Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 35 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 37 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 54 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 29 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước