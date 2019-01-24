Đàn ông có 6 chỗ phải TO mới GIÀU được, ai lấy được là ôm CỦA BÁU TRỜI CHO

Tâm linh - Tử vi 24/01/2019 14:57

Nhân tướng học có nói, đàn ông có 6 bộ phận này càng to sẽ càng giàu có, tài giỏi hơn người và hết mực chung thủy, yêu vợ thương con.

Lấy được người đàn ông có 6 nét tướng này làm chồng, đàn bà chẳng bao giờ phải lo thiếu tiền, càng không biết ghen tuông là gì bởi chồng quá giỏi, quá giàu, chiều chuộng vợ con như bà hoàng.

Đàn ông có 6 chỗ phải TO mới GIÀU được, ai lấy được là ôm CỦA BÁU TRỜI CHO - Ảnh 1
Dù giàu có đến mấy thì chồng có chiếc mũi to vẫn tự nguyện thủy chung, một lòng một dạ với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

1. Mũi to

Nhân tướng học đã chỉ ra rằng, đàn ông có mũi to là người phóng khoáng, giỏi giao tiếp nên gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Họ khôn ngoan, biết cách tận dụng thời cơ, nắm bắt vận may nên dễ dàng đạt được những gì mình mong muốn. Quyền cao chức trọng, tiền bạc bủa vây là những thứ họ chắc chắn có được.

Nếu lấy được mẫu đàn ông này làm chồng, chị em sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, sống như bà hoàng. Đặc biệt, dù giàu có đến mấy thì chồng có chiếc mũi to vẫn tự nguyện thủy chung, một lòng một dạ với gia đình.

2. Đôi tai to

Một đôi tai to, dày được xem là nét tướng mang lại phú quý cho chủ nhân. Ngay từ thuở nhỏ họ đã sớm bộc lộ trí  thông minh hơn người của mình. Học giỏi, nhanh nhẹn lại cầu tiến nên khi trưởng thành đàn ông có đôi tai to, dày thường có sự nghiệp thành công. Càng về hậu vận họ càng kiếm được nhiều tiền, trở thành đại gia bạc tỷ khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Đàn ông có 6 chỗ phải TO mới GIÀU được, ai lấy được là ôm CỦA BÁU TRỜI CHO - Ảnh 2
Đây là người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh nên đủ sức làm cây tùng cây bách để vợ có thể an tâm nương tựa cả đời - Ảnh minh họa: Internet

 3. Bàn tay to

Nếu đôi tai to, dày giúp chủ nhân hưởng trọn lộc trời thì người có đôi tay to dày là người luôn có quý nhân nâng đỡ, bề trên hỗ trợ hết lòng. Mỗi khi gặp bất trắc trong cuộc sống, tiền bạc họ đều nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết, lại có vận may trên trời rơi xuống giúp người có nét tướng này gom tiền vào nhà.

Ngoài ra, đây cũng là người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh nên đủ sức làm cây tùng cây bách để vợ có thể an tâm nương tựa cả đời.

4. Mông to

Đàn ông mông to, căng tròn là người mang nét tướng hiếm có khó tìm bởi trên đời này không ai chung thủy bằng họ. Dù "mỡ dâng miệng mèo", đàn bà khác có dùng trăm phương nghìn kế mồi chài họ cũng thẳng thừng từ chối để giữ trọn lòng tin yêu với vợ con.

Đây cũng mà mẫu người tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy. Chính vì thế họ được rất nhiều phụ nữ theo đuổi, say mê nên vợ cần bản lĩnh để trị kẻ thứ ba cố gắng chen chân chiếm hữu người đàn ông của mình.

Đàn ông có 6 chỗ phải TO mới GIÀU được, ai lấy được là ôm CỦA BÁU TRỜI CHO - Ảnh 3
Họ không chỉ bản lĩnh, gan dạ mà còn có tham vọng nên càng chăm chỉ làm việc càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

5. Ngực to

Một khuôn ngực rộng, vạm vỡ là nét tướng của người đàn ông có số làm đại gia. Họ không chỉ bản lĩnh, gan dạ mà còn có tham vọng nên càng chăm chỉ làm việc càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Dù phát tài, phú quý nhưng mẫu người này không hề lên mặt mà luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nên phúc phần có được sẽ khiến gia chủ muốn nghèo cũng không được.

6. Chân to

Người có đôi chân to chắc chắn sẽ có sự nghiệp vững vàng, có quyền lực. Họ hết lòng với công việc nhưng không quên dành thời gian chăm sóc gia đình. Nếu đàn ông khác xem việc nhà là việc của đàn bà thì mẫu đàn ông này sẵn sàng xắn tay áo vào bếp nhặt rau, lau nhà, giặt quần áo giúp vợ mà không một lời ca thán.

Họ hiểu rằng, trong hôn nhân nếu không có sự sẻ chia, trách nhiệm thì có nhiều tiền đến mấy cũng không thể mua được hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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