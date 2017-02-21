Đàn bà sinh tháng này ‘số hưởng’ từ nhỏ, lấy được chồng giàu sang, cả đời sống trong phú quý

Phụ nữ Thiên Bình rất tài năng. Họ càng lớn lại hoàn thiện hơn tính cáchnhân phẩm của bản thân để trở thành một người phụ nữ tốt. Với đàn ông thành đạt, Thiên bình là người vợ trong mong đợi của họ. Thiên Bình tthanh lịch, sang trọng, quý phái, nữ tính. Họ lại có học thức, biết cư xử khôn khéo, tinh tế. Thiên Bình luôn có thể là hậu phương vững vàng để chồng thăng tiến trong sự nghiệp. Người vợ thế này thì đàn ông cứ mê đắm không thôi

Những nơi có Sư Tử luôn rất rực rỡ hào quang của sự trẻ trung và sang trọng. Phụ nữ Sư Tử xinh đẹp nổi bật, thu hút. Ở họ toát lên thần thái cao sang, phú quý. Một người đàn ông thành đạt, chức cao vọng trọng sẽ muốn có một người vợ như Sư Tử ở bên mình. Và Sư Tử cũng muốn có một cuộc hôn nhân có phần sang trọng và xứng tầm như thế

Nhân Mã

Nhân Mã thcó đầu óc, sống lạc quan tích cực, thoải mái và rất bản lĩnh. Họ có cá tính mạnh, lại dễ thương, lại còn rất thích sự lãng mạn. Họ không nề hà chuyện tiền bạc, không muốn tiền bạc làm mình khổ sở. Chính điều này khiến đàn ông thành đạt mê đắm họ, quyết phải rước họ về làm vợ cho bằng mọi giá

Cự Giải

Phần lớn đàn ông thành công thường muốn cưới một người vợ truyền thống. Là dạng phụ nữ hết lòng với gia đình, biết hy sinh và nhẫn nhịn như Cự Giải. Cự Giải luôn có thể là hậu phương vững vàng nhất để chồng có thể yên tâm phát triển sự nghiệp. Dù không mấy hiểu những chuyện thương trường, công việc của chồng, nhưng Cự Giải sẽ là người vợ luôn biết sẻ chia, đảm đang, cùng chồng vượt qua mọi buồn vui

Thần Nông

Thần Nông từ khi sinh ra đang có số lấy chồng giàu sang. Thần Nông quyến rũ, còn rất bản lĩnh, kiên cường. Họ thông minh, mềm mỏng biết nắm biết buông, khi nào lùi khi nào tiến. Đàn ông dù có khó tính ra sao cũng bị họ thuyết phục. Thần Nông sẽ là hậu phương vững chắc, còn là cánh tay đắc lực giúp chồng giải quyết những khó khăn. Đàn ông may mắn lắm mới lấy được người vợ thế này

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