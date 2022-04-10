ĐẠI KỴ phong thủy, DÂN VĂN PHÒNG cần TRÁNH nếu không muốn Ế BỀN VỮNG, mòn thanh xuân vẫn chưa ai hốt

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 14:05

Dân văn phòng cần lưu ý cần tránh bày trí phong thủy như bài viết bên dưới nếu không muốn ế bền vững!

Phương vị không chuẩn

ĐẠI KỴ phong thủy, DÂN VĂN PHÒNG cần TRÁNH nếu không muốn Ế BỀN VỮNG, mòn thanh xuân vẫn chưa ai hốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Phong thủy đặc biệt coi trọng phương vị và khí trường, đối với công việc thì phòng làm việc và bàn làm việc trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Vậy nên, khi chọn vị trí bàn làm việc cần thận trọng chú ý đến vị trí và vị trí cần phù hợp với mệnh lý của mệnh chủ. Ngoài ra, các lỗi phong thủy như chạm góc, quay lưng với cửa, góc phòng đối diện bàn làm việc đều sẽ ảnh hưởng đến công việc, sự nghiệp gặp trở ngại.

Màu sắc được kết hợp chính xác sẽ đem đến tài vận cho mệnh chủ. Những màu sắc trong trang phục dưới đây nếu được các con giáp diện trong tháng 5 sẽ đem đến tài

Bàn làm việc bừa bộn

ĐẠI KỴ phong thủy, DÂN VĂN PHÒNG cần TRÁNH nếu không muốn Ế BỀN VỮNG, mòn thanh xuân vẫn chưa ai hốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhiều người cho rằng phong thủy chỉ liên quan đến cách bày biện trong phòng, không liên quan đến thói quen của bản thân, tuy nhiên đây là cách hiểu sai làm. Người và không gian luôn có mối quan hệ tương tác, nếu bàn làm việc bừa bộn, sẽ khiến vận thế rối loạn, sự nghiệp cũng theo đó gặp trắc trở.

Quá nhiều đồ trang trí rực rỡ

ĐẠI KỴ phong thủy, DÂN VĂN PHÒNG cần TRÁNH nếu không muốn Ế BỀN VỮNG, mòn thanh xuân vẫn chưa ai hốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Rất nhiều dân văn phòng, đặc biệt là phụ nữ thích bày biện nhiều đồ trang trí rực rỡ trên bàn như chậu cây, tượng, đồ thủ công,…Tuy nhiên, điều này ẩn chứa nhiều khí trường không tốt trong phong thủy. Khi vận thế mệnh chủ tốt sẽ không đem đến ảnh hưởng, song khi họ gặp điều không may thì những đồ vật có gai nhọn như cây xương rồng, cây dây leo, đồ thủ công có khiếm khuyết làm họ càng gặp nhiều rắc rối hơn trong sự nghiệp. Vậy nên, dân văn phòng không nên bày biện quá nhiều đồ trang trí rực rỡ

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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