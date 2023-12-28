Cuối tuần này (30/12 - 31/12), Thực Thần soi lối, Chính Tài phù trợ, 3 con giáp đời ‘lên hương’, lắm tiền nhiều của ngoài tưởng tượng

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 10:46

Tử vi dự đoán, cuối tuần này, tài lộc của những con giáp này khá sáng những điều mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực.

Tuổi Tý

Cuối tuần này, tài lộc của tuổi Tý khá sáng với Thực Thần soi lối, Chính Tài phò trợ. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều khởi phát, đặc biệt trong tuần rất có lợi cho người làm ăn buôn bán, tìm được những mối kinh doanh phát tài, lợi nhuận thu về không hề nhỏ.

Chuyện tình cảm của tuổi Tý tuần này không được ổn định cho lắm. Tình duyên đến rồi đi, không dừng chân lại bên người tuổi Tý. Bách Việt trợ đào hoa tạo cho bản mệnh nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái, nhưng duyên lành hay duyên dữ thì còn phải chờ đợi bản mệnh đối xử với mối nhân duyên đó ra sao.

Cuối tuần này (30/12 - 31/12), Thực Thần soi lối, Chính Tài phù trợ, 3 con giáp đời ‘lên hương’, lắm tiền nhiều của ngoài tưởng tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, đây là con giáp vô cùng đặc biệt bởi họ là con giáp không có thực. Thể hiện ý chí, bản lĩnh hơn người. Họ có chí tiến thủ, làm gì là phải làm bằng được, họ có quý nhân phù trợ trong mọi phương diện.

Vào cuối tuần này, người tuổi Thìn sẽ đạt được vị trí chức cao vọng trọng, tiền bạc dư dã cũng gia đình hạnh phúc. Trong nhà, họ chính là quý nhân đem lại hạnh phúc, tài lộc và may mắn cho mọi người.

Cuối tuần này (30/12 - 31/12), Thực Thần soi lối, Chính Tài phù trợ, 3 con giáp đời ‘lên hương’, lắm tiền nhiều của ngoài tưởng tượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi thấy rằng, mặc dù quãng thời gian qua người tuổi Mùi đã không gặp được nhiều may mắn thế nhưng con giáp tuổi Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại được những gì đã mất. Cụ thể, cuối tuần này, vận may của tuổi Mùi sẽ thay đổi bất ngờ.

Những điều con giáp này mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực. Những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, họ cũng có thêm nhiều cơ hội làm giàu. Cuộc sống tuổi Mùi như bước sang trang mới với tiền tình đầy đủ sung túc.

Cuối tuần này (30/12 - 31/12), Thực Thần soi lối, Chính Tài phù trợ, 3 con giáp đời ‘lên hương’, lắm tiền nhiều của ngoài tưởng tượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Cấp báo: Từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 tuổi nhận lộc mỏi tay, tiền ập vào nhà, tin vui nối tiếp, phú quý đề huề

Cấp báo: Từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 tuổi nhận lộc mỏi tay, tiền ập vào nhà, tin vui nối tiếp, phú quý đề huề

Chỉ cần bước sang thời gian từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 con giáp này sẽ may mắn chạm đỉnh, được quý nhân, thần tài hỗ trợ hết mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày 28/12/2023 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 56 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 56 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề